Представители стран G7 прибудут в Индию, чтобы обсудить санкции против алмазов из РФ

Алмаз рассматривают под увеличивающимся стеклом. Фото: Reuters

Страны G7 отправляют своих представителей в Индию. В этой стране расположено 90% мировой огранки и полировки редких драгоценных камней. Посланники обсудят возможные последствия каких-либо ограничений на импорт российских алмазов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников администрации Байдена.

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Представители G7 едут в Индию

"На следующей неделе состоится поездка в Индию, ряд стран собирается вроде бы проверить определенные элементы реализации. Я думаю, что это будет очень важно для решений людей", — сказал высокопоставленный чиновник Reuters.

Другой американский чиновник заявил, что представители Соединенных Штатов и их союзников из группы наиболее промышленно развитых стран G7, а также Бельгии поедут в Мумбай и Сурат город, в котором полируются около 80% алмазов в мире.

Страны G7 работают над системой отслеживания, которая позволит им блокировать импорт камней, добываемых в России, крупнейшему в мире производителю необработанных драгоценных камней.

Этот план может изменить глобальную цепочку поставок алмазов, но ее реализация будет в значительной степени зависеть от Индии, в алмазной промышленности которой работают миллионы людей.

Когда будут действовать санкции против алмазов РФ

Российские алмазы и контролируемая государством алмазная компания Alrosa (ALRS.MM) пока остаются закрытыми, поскольку Бельгия заявила, что торговля, потерянная в Антверпене, будет перенаправлена в другое место, если ни один запрет на импорт ЕС не будет поддержан большим количеством стран по всему миру.

Как ведущий критик России, Польша на этой неделе снова призвала ЕС ввести санкции против российских алмазов, продажи которых принесли Москве более 4,5 миллиарда долларов в 2022 году. В прошлом году ЕС купил российские алмазы примерно на 1,5 миллиарда долларов.

Ранее мы сообщали, что Россия не имеет возможности получить 39 миллиардов долларов за проданную для Индии нефть. Поскольку в Центральном банке государства запрещают оборот своей валюты за пределами страны.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что есть "надежные доказательства" того, что Индия несет ответственность за верояное убийство лидера канадских сикхов Хардипа Сингха Ниджара. Индия отвергает обвинения. Обе страны выслали послов друг друга.