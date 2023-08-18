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РФ не може отримати $39 млрд за продану Індії нафту, — Reuters

18 серпня 2023 19:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
РФ не може отримати $39 млрд за продану Індії нафту, — Reuters
Продаж нафти. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Росія не має можливості отримати 39 мільярдів доларів за продану для Індії нафту. Оскільки в Центральному банку держави забороняють оборот своєї валюти за межами країни. 

Про це пише Reuters.

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Як відомо, росіяни збільшили постачання нафти до Індії в 11 разів. Також РФ торгує нею в національних валютах через вплив санкцій. Внаслідок цього експортери Росії не можуть отримати свій заробіток за продану нафту.

Обіг експорту

Зазначається, що постачання товарів з цієї країни, на які можна було б витратити рупії, є незначними. З січня до травня 2023 року вони становили $639 млн, в той час як експорт РФ на ринок Індії був більшим у 40 разів, а саме 26,5 млрд доларів.

Санкції проти Росії

У середу, 16 серпня, Федеральна рада Швейцарії ухвалила запровадження нових санкцій проти Росії. Заходи вже вступили в силу.

Нагадаємо, Індія вирішила не включати Україну до учасників майбутнього саміту G20, запланованого на 9-10 вересня у Нью-Делі. На захід запрошено ключових лідерів із країн G20.

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