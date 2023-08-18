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РФ не может получить $39 млрд за проданную Индии нефть, — Reuters

18 августа 2023 19:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
РФ не может получить $39 млрд за проданную Индии нефть, — Reuters
Продажа нефти. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

У России нет возможности получить 39 миллиардов долларов за проданную для Индии нефть. Поскольку в Центральном банке государства запрещается оборот своей валюты за пределами страны.

Об этом пишет Reuters.

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Как известно, россияне увеличили поставки нефти в Индию в 11 раз. Также РФ торгует ею в национальных валютах из-за влияния санкций. В результате экспортеры России не могут получить свой заработок за проданную нефть.

Оборот экспорта

Отмечается, что поставки товаров из этой страны, на которые можно было бы потратить рупии, незначительны. С января по май 2023 года они составляли $639 млн, в то время как экспорт РФ на рынок Индии был больше в 40 раз, а именно 26,5 млрд долларов.

Санкции против России

В среду, 16 августа, Федеральный совет Швейцарии принял введение новых санкций против России. Меры уже вступили в силу.

Напомним, Индия решила не включать Украину в участники предстоящего саммита G20, запланированного на 9-10 сентября в Нью-Дели. На мероприятие приглашены ключевые лидеры из стран G20.

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