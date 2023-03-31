Прем'єр Іспанії намагатиметься переконати лідера Китаю підтримати Україну

Педро Санчес

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес буде намагатися переконати китайського лідера Сі Цзіньпіна підтримати Україну. Сьогодні, 31 березня, він прибув у Пекін з візитом.

Про це повідомляє El Pais.

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Санчес хоче закликати Китай зайняти більш проєвропейську позицію у питанні війни рф проти України.

Прем'єр Іспанії, ймовірно, буде намагатися переконати Сі Цзіньпіна, що мирний план повинен демонструвати підтримку України.

Видання пише, що Мадрид вважає позицію Китаю вирішальною у врегулюванні війни

"У нас багато очікувань, ми вважаємо, що ця зустріч із Сі Цзіньпіном дуже важлива", — сказав Санчес у літаку на шляху до Китаю.

До того ж прем'єр Іспанії сподівається отримати від китайського лідера запевнення про те, що Пекін не буде передавати Москві озброєння.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що світ повинен прислухатися до Китаю. За його словами, саме це допоможе завершити війну в Україні.

Також ми писали, що 22 березня, Іспанія оголосила про приєднання до ініціативи з закупівлі одного мільйона артилерійських снарядів для України. Вона стала дев’ятнадцятою країною-учасником проєкту.

Додамо, Китай запевнив, що не буде надавати зброю росії для ведення війни проти України. Пекін намагається зайняти позицію "миротворця".