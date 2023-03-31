Премьер Испании попытается убедить лидера Китая поддержать Украину

Педро Санчес

Премьер-министр Испании Педро Санчес попытается убедить китайского лидера Си Цзиньпина поддержать Украину. Сегодня, 31 марта, он прибыл в Пекин с визитом.

Об этом сообщает El Pais.

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Санчес хочет призвать Китай занять более проевропейскую позицию в вопросе войны рф против Украины.

Премьер Испании, вероятно, попытается убедить Си Цзиньпина, что мирный план должен демонстрировать поддержку Украины.

Мадрид считает позицию Китая решающей в урегулировании войны

"У нас много ожиданий, мы считаем, что эта встреча с Си Цзиньпином очень важна", — сказал Санчес в самолете на пути в Китай.

К тому же премьер Испании надеется получить от китайского лидера заверения о том, что Пекин не будет передавать Москве вооружения.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что мир должен прислушаться к Китаю. По его словам, это поможет завершить войну в Украине.

Также мы писали, что 22 марта Испания объявила о присоединении к инициативе по закупке одного миллиона артиллерийских снарядов для Украины. Она стала девятнадцатой страной-участником проекта.

Добавим, Китай заверил, что не будет предоставлять оружие россии для ведения войны против Украины. Пекин пытается занять позицию "миротворца".