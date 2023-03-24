Прем'єр Іспанії заявив, що світ повинен прислухатися до Китаю, щоб завершити війну в Україні
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що світ повинен прислухатися до Китаю. За його словами, саме це допоможе завершити війну в Україні.
Про це Санчес заявив на пресконференції в Брюсселі після засідання Європейської ради, передає Reuters.
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"Китай є глобальним гравцем, тому, очевидно, ми повинні прислухатися до його голосу, щоб зрозуміти, чи зможемо ми всі разом покласти край цій війні, і чи зможе Україна відновити свою територіальну цілісність", — сказав Санчес.
Відомо, що 31 березня прем'єр-міністр Іспанії вирушить із візитом до Пекіна. Він зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Нагадаємо, Іспанія надішле першу партію бойових танків в Україну до кінця наступного тижня. Йдеться про Leopard 2A4.
Також ми писали, що китайський дипломат Ван І звернувся до Європи із закликом зіграти свою роль у підтримці мирних переговорів про війну росії в Україні. Він висловив цю позицію у телефонній розмові з дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.
Додамо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай "уважно стежить" за подіями в Україні. За його словами, вторгнення рф може спровокувати Китай зробити крок проти Тайваню.