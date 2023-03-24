Премьер Испании заявил, что мир должен прислушаться к Китаю, чтобы завершить войну в Украине

Педро Санчес

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что мир должен прислушиваться к Китаю. По его словам, это поможет завершить войну в Украине.

Об этом Санчес заявил на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Европейского совета, передает Reuters.

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"Китай является глобальным игроком, поэтому, очевидно, мы должны прислушаться к его голосу, чтобы понять, сможем ли мы все вместе положить конец этой войне, и сможет ли Украина восстановить свою территориальную целостность", — сказал Санчес.

Известно, что 31 марта премьер-министр Испании отправится с визитом в Пекин. Он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.

Напомним, Испания направит первую партию боевых танков в Украину до конца следующей недели. Речь идет о Leopard 2A4.

Также мы писали, что китайский дипломат Ван I обратился в Европу с призывом сыграть свою роль в поддержке мирных переговоров о войне россии в Украине. Он выразил эту позицию в телефонном разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Добавим, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай "внимательно следит" за событиями в Украине. По его словам, вторжение россии может спровоцировать Китай сделать шаг против Тайваня.