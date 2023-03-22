Блінкен пояснив, чому Китай "уважно стежить" за подіями, які відбуваються в Україні

Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай "уважно стежить" за подіями в Україні. За його словами, вторгнення рф може спровокувати Китай зробити крок проти Тайваню.

Про це повідомляє Sky News.

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Блінкен сказав під час слухань у підкомітеті Сенату США, що політична та матеріальна підтримка Китаєм рф суперечить інтересам Америки, хоча він не бачив жодних доказів того, що Пекін постачає летальну зброю росії для використання у війні в Україні.

Держсекретар США виступив після візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до москви на початку цього тижня.

"Ставки на Україну виходять далеко за межі України... Я думаю, що це має глибокий вплив, наприклад, на Азію", — сказав Блінкен.

Він наголосив, що Китай "дуже уважно" дивиться на те, що відбувається в Україні, і витягне уроки з того, як світ "протистоїть російській агресії".

Вторгнення рф призвело до побоювань, що Китай відчує сміливість зробити крок проти Тайваню, який він вважає своєю територією.

"Я думаю, якщо Китай дивиться на це — а вони дивляться на це дуже уважно — вони витягнуть уроки щодо того, як світ об’єднується чи ні, щоб протистояти цій агресії", — наголосив Блінкен.

Він додав, що якби рф дозволили безкарно атакувати свого сусіда, це "відкрило б скриньку Пандори" і призвело б до "світового конфлікту".

Нагадаємо, Ентоні Блінкен наголосив, що світ "не повинен бути обдуреним" Китаєм, який пропонує "мирний план" щодо припинення війни в Україні. Він висловив скептицизм.

Також ми писали, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час дводенного візиту до москви підтримав президента рф володимира путіна у критиці Заходу, США та НАТО. Однак китайський лідер відмовляється від критично важливої для рф газової угоди.