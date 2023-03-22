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Блинкен объяснил, почему Китай "внимательно следит" за событиями, которые происходят в Украине

22 марта 2023 20:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Энтони Блинкен
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай "внимательно следит" за событиями в Украине. По его словам, вторжение рф может спровоцировать Китай сделать шаг против Тайваня.

Об этом сообщает Sky News.

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Блинкен сказал во время слушаний в подкомитете Сената США, что политическая и материальная поддержка Китаем рф противоречит интересам Америки, хотя он не видел никаких доказательств того, что Пекин поставляет летальное оружие россии для использования в войне в Украине.

Госсекретарь США выступил после визита президента Китая Си Цзиньпина в москву в начале этой недели.

"Ставки на Украину выходят далеко за пределы Украины... Я думаю, что это имеет глубокое влияние, например, на Азию", — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что Китай "очень внимательно" смотрит на происходящее в Украине и извлечет уроки из того, как мир "противостоит российской агрессии".

Вторжение рф привело к опасениям, что Китай почувствует смелость сделать шаг против Тайваня, который он считает своей территорией.

"Я думаю, если Китай смотрит на это — а они смотрят на это очень внимательно — они извлекут уроки относительно того, как мир объединяется или нет, чтобы противостоять этой агрессии", — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что если бы рф позволили безнаказанно атаковать своего соседа, это "открыло бы ящик Пандоры" и привело бы к "мировому конфликту".

Напомним, Энтони Блинкен подчеркнул, что мир "не должен быть обманутым" Китаем, который предлагает "мирный план" по прекращению войны в Украине. Он выразил скептицизм.

Также мы писали, что лидер Китая Си Цзиньпин во время двухдневного визита в москву поддержал президента россии владимира путина в критике Запада, США и НАТО. Однако китайский лидер отказывается от критически важного для россии газового соглашения.

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