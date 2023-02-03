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Прем'єр Ізраїлю заявив про готовність надати Україні "військові речі", — ЗМІ

3 лютого 2023 17:09
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Чи надасть Ізраїль військові допомогу Україні: ЗМІ оприлюднили заяву прем'єра
Біньямін Нетаньяху уже вшосте очолює уряд Ізраїлю
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

За інформацією ЗМІ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив про готовність надати Україні "військові речі". Офіційно уряд Ізраїлю цю інформацію не коментує. 

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на чиновника, обізнаного з переговорами.

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Що сказав прем'єр Ізраїлю

Як пише видання, глава ізраїльського уряду наголосив, що "не може зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію". В офісі Нетаньху коментувати розмову відмовилися.

На брифінгу прем'єр Ізраїлю сказав, що "пояснив нашу політику, він [Макрон] добре знає це питання". Про можливу поїздку міністра закордонних справ країни Елі Коена до Києва, про яку раніше писали ЗМІ, він не згадував.

Говорячи про посередництво між Україною та Росією, Нетаньяху сказав Макрону, що про це "занадто рано думати", і пояснив, що не наполягатиме взяти в ньому участь, поки обидві країни, а також США не попросять його про це, повідомляє видання. 

Нагадаємо, у неділю ввечері, 29 січня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Вони різко засудили участь та допомогу Ірану у війні росії проти України.

29 грудня Біньямін Нетаньяху склав присягу прем'єр-міністра Ізраїлю. Він вшосте очолив уряд країни. 

До слова, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос раніше висловив думку, що росія намагалася втримати Ізраїль від активної підтримки України, нагадуючи про ризики від Ірану та обіцяючи безпеку. Водночас російсько-іранський альянс наразі не сприяє поглибленню взаємодіє між Ізраїлем і Україно. 

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