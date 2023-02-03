Предоставит ли Израиль военную помощь Украине: СМИ обнародовали заявление премьера

Биньямин Нетаньяху уже в шестой раз возглавляет правительство Израиля.

По информации СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности предоставить Украине "военные вещи". Официально правительство Израиля эту информацию не комментирует.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на чиновника, знакомого с переговорами.

Что сказал премьер Израиля

Как пишет издание, глава израильского правительства подчеркнул, что "не может зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию". В офисе Нетаньху комментировать разговор отказались.

На брифинге премьер Израиля сказал, что "объяснил нашу политику, он [Макрон] хорошо знает этот вопрос". О возможной поездке министра иностранных дел страны Эли Коэна в Киев, о которой ранее писали СМИ, он не упоминал.

Говоря о посредничестве между Украиной и россией, Нетаньяху сказал Макрону, что об этом "слишком рано думать", и объяснил, что не будет настаивать на нем, пока обе страны, а также США не попросят его об этом, сообщает издание.

Напомним, в воскресенье вечером, 29 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Они резко осудили участие и помощь Ирану в войне россии против Украины.

29 декабря Биньямин Нетаньяху принял присягу премьер-министра Израиля. Он в шестой раз возглавил правительство страны.

К слову, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос ранее высказал мнение, что россия пыталась удержать Израиль от активной поддержки Украины, напоминая о рисках от Ирана и обещая безопасность. В то же время российско-иранский альянс пока не способствует углублению взаимодействия между Израилем и Украиной.