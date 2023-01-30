Переговори Біньяміна Нетаньяху та Мануеля Макрона — лідери засудили участь Ірану у війні рф проти України

Еммануель Макрон

У неділю ввечері, 29 січня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Вони різко засудили участь та допомогу Ірану у війні росії проти України.

Про це повідомили в канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю.

Розмова Нетаньяху та Макрона

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху у неділю ввечері, 29 січня, розмовляв із президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Вони різко засудили активну участь Ірану у завданні шкоди невинним цивільним особам в Україні", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, Нетаньяху подякував Макрону за те, що він розділив скорботу сімей, які втратили близьких під час смертоносного терористичного нападу в Єрусалимі.



Також обидва лідери домовилися найближчим часом зустрітися в рамках постійного діалогу між Ізраїлем і Францією.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня, 21-річний хлопець розстріляв людей в Єрусалимі з пістолета. Він увірвався до синагоги "Атерет Авраам" у районі Неве-Яаків після завершення молитви і відкрив вогонь по вірянах. Він убив сімох і поранив трьох людей.

Вже в суботу, 28 січня, в Ізраїлі на місці археологічних розкопок "Місто Давида" в Єрусалимі сталася стрілянина, під час якої постраждали двоє людей. За інформацією поліції, нападника нейтралізували, ним виявився 13-річний хлопець.

Окрім того, відомо, що серед загиблих внаслідок терактів була українка.