Переговоры Биньямина Нетаньяху и Мануэля Макрона — лидеры осудили участие Ирана в войне россии против Украины

Эммануэль Макрон

В воскресенье вечером, 29 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Они резко осудили участие и помощь Ирану в войне россии против Украины.

Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля.

Беседа Нетаньяху и Макрона

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье вечером, 29 января, разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Они резко осудили активное участие Ирана в нанесении ущерба невиновным гражданским лицам в Украине", — говорится в сообщении.

Кроме того, Нетаньяху поблагодарил Макрона за то, что он разделил скорбь семей, потерявших близких во время смертоносного террористического нападения в Иерусалиме.



Также оба лидера договорились в ближайшее время встретиться в рамках постоянного диалога между Израилем и Францией.

Напомним, в пятницу, 27 января, 21-летний парень расстрелял людей в Иерусалиме из пистолета. Он ворвался в синагогу "Атерет Авраам" в районе Неве-Яаков после завершения молитвы и открыл огонь по верующим. Он убил семерых и ранил трех человек.

Уже в субботу, 28 января, в Израиле на месте археологических раскопок "Город Давида" в Иерусалиме произошла стрельба, во время которой пострадали два человека. По информации полиции, нападавшего нейтрализовали, им оказался 13-летний парень.

Кроме того, известно, что среди погибших в результате терактов была украинка.