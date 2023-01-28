Теракти в Єрусалимі 27 січня — серед загиблих є українка

Теракти в Єрусалимі

Під час терористичного акту в Єрусалимі 27 січня загинула одна українка. Поки ім'я загиблої не розголошують.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі у Facebook.

Що відомо

"Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та молимося за повне одужання поранених", — йдеться у повідомленні.

У посольстві також додали, що там глибоко стурбовані та вражені жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей неприпустимі.

Теракти в Єрусалимі

У п'ятницю, 27 січня, 21-річний хлопець розстріляв людей в Єрусалимі з пістолета. Він увірвався до синагоги "Атерет Авраам" у районі Неве-Яаків після завершення молитви і відкрив вогонь по віруючих. Він убив сімох і поранив трьох людей.

Вже в суботу, 28 січня, в Ізраїлі на місці археологічних розкопок "Місто Давида" в Єрусалимі сталася стрілянина, під час якої постраждали двоє людей. За інформацією поліції, нападника нейтралізували, ним виявився 13-річний хлопець.

Нагадаємо, у столиці Пакистану терорист-смертник та його спільник підірвали вибухівку, коли поліція намагалася перевірити їхнє авто. В результаті терорист вбив себе і поліцейського, ще п'ятеро людей поранено.