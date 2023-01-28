Теракты в Иерусалиме 27 января — среди погибших есть украинка

Теракты и стрельба в Иерусалиме: среди погибших есть украинка
В ходе террористического акта в Иерусалиме 27 января погибла одна украинка. Пока имя погибшей не разглашается.
Об этом сообщает посольство Украины в Израиле в Facebook.
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Что известно
"С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых", — говорится в сообщении.
В посольстве также добавили, что там глубоко озабочены и поражены ужасными нападениями в Иерусалиме. Террор и насилие против мирного населения, против детей недопустимы.
Теракты в Иерусалиме
В пятницу, 27 января, 21-летний парень расстрелял людей в Иерусалиме из пистолета. Он ворвался в синагогу "Атерет Авраам" в районе Неве-Яаков после завершения молитвы и открыл огонь по верующим. Он убил семерых и ранил трех человек.
Уже в субботу, 28 января, в Израиле на месте археологических раскопок "Город Давида" в Иерусалиме произошла стрельба, во время которой пострадали два человека. По информации полиции, нападавшего нейтрализовали, им оказался 13-летний парень.
Напомним, в столице Пакистана террорист-смертник и его сообщник взорвали взрывчатку, когда полиция пыталась проверить их автомобиль. В результате террорист убил себя и полицейского, еще пять человек ранены.