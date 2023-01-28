Теракты в Иерусалиме 27 января — среди погибших есть украинка

Теракты в Иерусалиме

В ходе террористического акта в Иерусалиме 27 января погибла одна украинка. Пока имя погибшей не разглашается.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле в Facebook.

Что известно

"С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых", — говорится в сообщении.

В посольстве также добавили, что там глубоко озабочены и поражены ужасными нападениями в Иерусалиме. Террор и насилие против мирного населения, против детей недопустимы.

Теракты в Иерусалиме

В пятницу, 27 января, 21-летний парень расстрелял людей в Иерусалиме из пистолета. Он ворвался в синагогу "Атерет Авраам" в районе Неве-Яаков после завершения молитвы и открыл огонь по верующим. Он убил семерых и ранил трех человек.

Уже в субботу, 28 января, в Израиле на месте археологических раскопок "Город Давида" в Иерусалиме произошла стрельба, во время которой пострадали два человека. По информации полиции, нападавшего нейтрализовали, им оказался 13-летний парень.

Напомним, в столице Пакистана террорист-смертник и его сообщник взорвали взрывчатку, когда полиция пыталась проверить их автомобиль. В результате террорист убил себя и полицейского, еще пять человек ранены.