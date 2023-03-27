Президент Ізраїлю закликав скасувати судову реформу Нетаньягу після масових протестів

Протести в Ізраїлі

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав уряд припинити гостро оскаржувану реформу судової системи через день після того, як прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху звільнив свого міністра оборони за те, що він виступав проти цього кроку. Це викликало масові вуличні протести.

Про це повідомляє The Guardian.

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"Заради єдності народу Ізраїлю, заради відповідальності я закликаю вас негайно зупинити законодавчий процес", — наголосив Герцог.

Попередження від глави держави, який має стояти над політикою і чия функція переважно церемоніальна, підкреслило тривогу, яку викликали судові пропозиції.

Це сталося після ночі протестів, коли десятки тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці після того, як Нетаньягу звільнив міністра оборони країни. Йоав Галлант закликав прем'єр-міністра скасувати пропозиції, які розділили країну.

Крок Нетаньягу підкреслив його рішучість продовжувати реформування, що також викликало гнів лідерів бізнесу та занепокоєння серед союзників Ізраїлю.

Демонстранти блокували головну дорогу Тель-Авіва, перетворивши шосе Аялон на море синьо-білих ізраїльських прапорів і запаливши велике багаття посеред дороги.

Протести пройшли в Беер-Шеві, Хайфі та Єрусалимі, де тисячі людей зібралися біля приватної резиденції Нетаньягу. Поліція влаштувала бійку з демонстрантами та забризкала натовп із водометів. Потім тисячі людей пройшли маршем від резиденції до Кнесету, парламенту Ізраїлю.

"Цього вечора ми бачили дуже складні сцени. Я звертаюся до прем’єр-міністра, членів уряду… Очі всього народу Ізраїлю звернені до вас. Очі всього єврейського народу звернені до вас. Очі всього світу звернені до вас. Схаменіться зараз! Це не політичний момент, це момент лідерства та відповідальності", — наголосив президент Ізраїлю.

Цього тижня в парламенті відбудеться голосування щодо центрального елементу реформи — закону, який надасть правлячій коаліції право вирішального голосу щодо всіх суддівських призначень. Вона також прагне ухвалити закони, які нададуть парламенту повноваження скасовувати рішення Верховного суду та обмежити судовий перегляд законів.

Вчора, 26 березня, генеральний консул Ізраїлю в Нью-Йорку заявив, що йде у відставку на знак протесту проти поводження Нетаньягу з його міністром оборони.

"Я більше не можу представляти цей уряд. Я вважаю, що мій обов’язок — забезпечити, щоб Ізраїль залишався маяком демократії та свободи у світі", — зазначив Асаф Замір.

Нетаньягу та його союзники кажуть, що їхній план відновить баланс між судовою і виконавчою гілками влади і приборкає те, що вони вважають інтервенціоністським Верховним судом з ліберальними симпатіями.

Нагадаємо, 26 березня провідний депутат від партії "Лікуд" прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтримав заклик міністра оборони призупинити спірну реформу судової системи. Він висловив припущення, що парламентська більшість уряду може бути розмита. Незгода з власною партією та кабінетом прем'єр-міністра посилила місяці безпрецедентних масових протестів жителів Ізраїлю, які побоюються, що пакет реформ може поставити під загрозу незалежність судів.