Президент Израиля призвал отменить судебную реформу Нетаньяху после массовых протестов

Протесты в Израиле

​Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство прекратить остро обжалуемую реформу судебной системы через день после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху уволил своего министра обороны за то, что он выступал против этого шага. Это вызвало массовые уличные протесты.

Об этом сообщает The Guardian.

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"Ради единства народа Израиля, ради ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс", — подчеркнул Герцог.

Предупреждение от главы государства, которое должно стоять над политикой и чья функция преимущественно церемониальная, подчеркнуло тревогу, вызванную судебными предложениями.

Это произошло после ночи протестов, когда десятки тысяч израильтян вышли на улицы после того, как Нетаньяху уволил министра обороны страны. Йоав Галлант призвал премьер-министра отменить предложения, разделившие страну.

Шаг Нетаньяху подчеркнул его решимость продолжать реформирование, что также вызвало гнев лидеров бизнеса и беспокойство среди союзников Израиля.

Демонстранты блокировали главную дорогу Тель-Авива, превратив шоссе Аялон в море сине-белых израильских флагов и зажгли большой костер посреди дороги.

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Протесты прошли в Беэр-Шеве, Хайфе и Иерусалиме, где тысячи человек собрались у частной резиденции Нетаньяху. Полиция устроила драку с демонстрантами и забрызгала толпу из водометов. Затем тысячи людей прошли маршем от резиденции в Кнессет, парламент Израиля.

"В этот вечер мы видели очень сложные сцены. Я обращаюсь к премьер-министру, членам правительства… Глаза всего народа Израиля обращены к вам. Глаза всего еврейского народа обращены к вам. Глаза всего мира обращены к вам. Опомнитесь сейчас! Это не политический момент, это момент лидерства и ответственности", — подчеркнул президент Израиля.

На этой неделе в парламенте состоится голосование по центральному элементу реформы — закону, который предоставит правящей коалиции право решающего голоса по всем судейским назначениям. Она также стремится принять законы, которые дадут парламенту полномочия отменять решение Верховного суда и ограничить судебный пересмотр законов.

Вчера, 26 марта, генеральный консул Израиля в Нью-Йорке заявил, что уходит в отставку в знак протеста против обращения Нетаньяху с его министром обороны.

"Я больше не могу представлять это правительство. Я считаю, что моя обязанность — обеспечить, чтобы Израиль оставался маяком демократии и свободы в мире", — отметил Асаф Замир.

Нетаньяху и его союзники говорят, что их план восстановит баланс между судебной и исполнительной ветвями власти и обуздает то, что они считают интервенционистским Верховным судом с либеральными симпатиями.

Напомним, 26 марта ведущий депутат от партии "Ликуд" премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху поддержал призыв министра обороны приостановить спорную реформу судебной системы. Он предположил, что парламентское большинство правительства может быть размыто. Несогласие с собственной партией и кабинетом премьер-министра усилило месяцы беспрецедентных массовых протестов жителей Израиля, опасающихся, что пакет реформ может поставить под угрозу независимость судов.