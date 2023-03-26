Жителі Ізраїлю вимагають скасування судової реформи прем'єра Нетаньягу

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Сьогодні, 26 березня, провідний депутат від партії "Лікуд" прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтримав заклик міністра оборони призупинити спірну реформу судової системи. Він висловив припущення, що парламентська більшість уряду може бути розмита. Незгода з власною партією та кабінетом прем'єр-міністра посилила місяці безпрецедентних масових протестів жителів Ізраїлю, які побоюються, що пакет реформ може поставити під загрозу незалежність судів.

Про це повідомляє Reuters.

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Нетаньяху, якого судять за звинуваченнями у хабарництві, які він заперечує, каже, що реформа збалансує гілки влади.

Очікується, що ключовий законопроєкт, який фактично надає його релігійно-націоналістичній коаліції більше контролю над призначенням суддів, буде ратифікований цього тижня в Кнесеті, де він і його союзники мають 64 зі 120 місць.

Але те, як — і чи відбудеться це поки що незаплановане голосування, поставили під сумнів дисиденти з "Лікуду".

Міністр оборони Йоав Галант, депутат від "Лікуду", публічно закликавши Нетаньяху призупинити дію закону на місяць. Він заявив, що загальнонаціональні протести проти реформування, в яких бере участь все більша кількість військових резервістів, також впливають на регулярні війська і підривають національну безпеку.

"Я не сприятиму цьому", — наголосив Галант.

Депутат від "Лікуду" Юлій Едельштейн, який очолює Комітет Кнесету з питань закордонних справ і оборони, також закликав призупинити реформування, щоб дати можливість для обговорення і внесення змін. Він не відповів прямо на запитання журналістів, чи утримається від голосування або проголосує проти законопроєкту.

"Я повинен нагадати вам, що коли мене не послухали в "Лікуді" і проігнорували мій заклик до діалогу, мене не було на першому читанні цих законопроєктів. Ми не хочемо поховати реформи, але виносити їх на голосування до того, як стане зрозуміло, що вони мають підтримку, було б авантюризмом, якого краще уникати", — зазначив Едельштейн.

Прореформаторський законодавець від "Лікуду" Таллі Готлів заявив, що голосування відбудеться цього тижня.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю затвердив експортні ліцензії двом великим оборонним концернам "Ельбіт" та "Рафаель" на постачання в Україну антидронових систем. Ці фірми — одні з найбільших у світі виробників БпЛА та засобів протидії такій зброї.