Жители Израиля требуют отмены судебной реформы премьера Нетаньяху

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Сегодня, 26 марта, ведущий депутат от партии "Ликуд" премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху поддержал призыв министра обороны приостановить спорную реформу судебной системы. Он предположил, что парламентское большинство правительства может быть размыто. Несогласие с собственной партией и кабинетом премьер-министра усилило месяцы беспрецедентных массовых протестов жителей Израиля, опасающихся, что пакет реформ может поставить под угрозу независимость судов.

Об этом сообщает Reuters.

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Нетаньяху, которого судят по обвинениям во взяточничестве, которые он отрицает, говорит, что реформа сбалансирует ветви власти.

Ожидается, что ключевой законопроект, фактически предоставляющий его религиозно-националистической коалиции больше контроля над назначением судей, будет ратифицирован на этой неделе в Кнессете, где у него и его союзников 64 из 120 мест.

Но то, как — и состоится ли это пока незапланированное голосование, поставили под сомнение диссиденты из "Ликуда".

Министр обороны Йоав Галант, депутат от "Ликуда", публично призвав Нетаньяху приостановить действие закона на месяц. Он заявил, что общенациональные протесты против реформирования, в которых участвует все большее количество военных резервистов, также оказывают влияние на регулярные войска и подрывают национальную безопасность.

"Я не буду способствовать этому", — подчеркнул Галант.

Депутат от "Ликуда" Юлий Эдельштейн, возглавляющий Комитет Кнессета по иностранным делам и обороне, также призвал приостановить реформирование, чтобы дать возможность для обсуждения и внесения изменений. Он не ответил прямо на вопрос журналистов, воздержится ли от голосования или проголосует против законопроекта.

"Я должен напомнить вам, что когда меня не послушали в "Ликуде" и проигнорировали мой призыв к диалогу, меня не было на первом чтении этих законопроектов. Мы не хотим похоронить реформы, но выносить их на голосование до того, как станет ясно, что они имеют поддержку, было бы авантюризмом, которого лучше избегать", — отметил Эдельштейн.

Прореформаторский законодатель от "Ликуда" Талли Готлов заявил, что голосование состоится на этой неделе.

Напомним, правительство Израиля утвердило экспортные лицензии двум крупным оборонным концернам "Эльбит" и "Рафаэль" на поставку в Украину антидроновых систем. Эти фирмы — одни из крупнейших в мире производителей БпЛА и средств противодействия такому оружию.