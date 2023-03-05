Президент Сербії заперечив постачання боєприпасів Україні чи рф

Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич у неділю, 5 березня, заперечив повідомлення про постачання сербських боєприпасів Україні чи росії.

Про це він сказав у Катарі, де бере участь в організованій ООН конференції, повідомляє видання Danas.

Заява президента Сербії

За словами Вучича, жодної одиниці сербської зброї чи боєприпасів не було продано ні росії, ні Україні, а ті, хто стверджує протилежне, є "брехунами і їм повинно бути соромно, оскільки вони завдають шкоди Сербії".

"Для Сербії, згідно з міжнародним законодавством, є так звані дозволені користувачі, і Сербія може експортувати тільки в такі країни. Ми зробили все відповідно до закону, ми чисті, як сльоза", — сказав Вучич.

Коментуючи звинувачень в експорті зброї в Україну із Сербії через Туреччину він сказав, що Сербія захищена додатково.

"Ми додали (положення. — Ред.), що неможливо експортувати боєприпаси, які ми передали Туреччині, без нашої згоди", — сказав Вучич, зазначивши, що Сербія "нікого не змушувала йти на війну".

Нагадаємо, нещодавно Politico розповіло про "складний вибір" Сербії: членство в ЄС чи співпраця з рф.

Сербія на чолі з президентом Олександром Вучичем з початку вторгнення росії в Україну не займала чіткої позиції, однак виступала проти санкцій у відношення до кремля.

Також ми писали, що до роковин вторгнення активісти принесли до посольства рф у Сербії "торт смерті".