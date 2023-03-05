Президент Сербии отрицает поставки боеприпасов Украине или россии

Александр Вучич

Президент Сербии Александар Вучич в воскресенье, 5 марта, возразил сообщение о поставках сербских боеприпасов Украине или россии.

Об этом он сказал в Катаре, где участвует в организованной ООН конференции, сообщает издание Danas.

Заявление президента Сербии

По словам Вучича, ни одной единицы сербского оружия или боеприпасов не было продано ни россии, ни Украине, а те, кто утверждает обратное, являются "лжецами и им должно быть стыдно, поскольку они наносят ущерб Сербии".

"Для Сербии, согласно международному законодательству, есть так называемые разрешенные пользователи, и Сербия может экспортировать только в такие страны. Мы сделали все по закону, мы чисты как слеза", — сказал Вучич.

Комментируя обвинения в экспорте оружия в Украину из Сербии через Турцию, он сказал, что Сербия защищена дополнительно.

"Мы добавили (положение. — Ред.), что невозможно экспортировать боеприпасы, которые мы передали Турции, без нашего согласия", — сказал Вучич, отметив, что Сербия "никого не заставляла идти на войну".

Напомним, недавно Politico рассказала о "сложном выборе" Сербии: членстве в ЕС или сотрудничестве с рф.

Сербия во главе с президентом Александром Вучичем с начала вторжения россии в Украину не занимала четкую позицию, однако выступала против санкций в отношении кремля.

Также мы писали, что к годовщине вторжения активисты принесли в посольство россии в Сербии "торт смерти".