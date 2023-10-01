Президентка Грузії розповіла, кого атакує Росія, якщо її не зупинити в Україні

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: LTR

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила припущення, що Росія може атакувати Грузію чи країни Балтії. Це може статися, якщо Путін досягне успіху в Україні.

Про це Зурабішвілі розповіла в інтерв'ю Литовському національному радіо і телебачення.

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Росія може атакувати Грузію чи країни Балтії

Під час бесіди президентка Грузії на запитання про те, кого може атакувати Росія після України чітко відповіла: "Нас чи вас".

"У нашій країні на окупованих територіях є російські військові бази. Під загрозою вся Європа та сама демократія, майбутнє демократії. Це найважливіша битва, яка зараз ведеться в Україні, і Україна виграє цю битву, бо вона чинила опір так довго, що решті світу це здавалося неможливим", — наголосила очільниця Грузії.

Вона також додала, що мужність української армії показала всьому світу, що Росію не варто боятися, її можна перемогти.

"Стійкість і мужність, які демонструють Україна та її Президент, показують усьому світу, що вони здатні протистояти військовій могутності Росії, протистояти російській армії, принизити російську армію, бо все, що відбувається — зміна воєначальників, нескінченні зміни військової стратегії, справа Пригожина — показує, що російський президент не зміг реалізувати ті амбіції, які він ставив перед собою, і продовжує не військову війну, а війну на кшталт КДБ", — вважає грузинська лідерка.

Раніше ми повідомляли, що в Грузії судді Конституційного суду країни повідомили, що ухвалили до розгляду конституційне подання про імпічмент президентки країни Саломе Зурабішвілі. Рішення про його ухвалення в роботу буде озвучено протягом місяця.

Нагадуємо, що у Грузії партія "Грузинська мрія", що при владі, розпочала процедуру імпічменту президентки країни Саломе Зурабішвілі. Її звинувачують у порушенні Конституції країни.