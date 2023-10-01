Президент Грузии рассказал, кого атакует Россия, если ее не остановить в Украине

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: LTR

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала предположение, что Россия может атаковать Грузию или страны Балтии. Это может произойти, если Путин добьется успеха в Украине.

Об этом Зурабишвили рассказала в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.

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Россия может атаковать Грузию или страны Балтии

Во время беседы президент Грузии на вопрос о том, кого может атаковать Россия после Украины четко ответила: "Нас или вас".

"В нашей стране на оккупированных территориях есть российские военные базы. Под угрозой вся Европа и сама демократия, будущее демократии. Это важнейшая битва, которая сейчас ведется в Украине, и Украина выигрывает эту битву, потому что она сопротивлялась так долго, что остальному миру это казалось невозможным", — подчеркнула глава Грузии.

Она также добавила, что мужество украинской армии показало всему миру, что Россию не стоит бояться, ее можно победить.

"Стойкость и мужество, которые демонстрируют Украина и ее Президент, показывают всему миру, что они способны противостоять военному могуществу России, противостоять российской армии, унизить российскую армию, потому что происходящее — смена военачальников, бесконечные изменения военной стратегии, дело Пригожина — показывает, что российский президент не смог реализовать те амбиции, которые он ставил перед собой, и продолжает не военную войну, а войну типа КГБ", — считает грузинский лидер.

Ранее мы сообщали, что в Грузии судьи Конституционного суда страны сообщили, что приняли к рассмотрению конституционное представление об импичменте президента страны Саломе Зурабишвили. Решение о его принятии в работу будет озвучено в течение месяца.

Напоминаем, что в Грузии партия "Грузинская мечта" при власти начала процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Ее обвиняют в нарушении Конституции страны.