В Грузії стартувала процедура імпічменту проєвропейської президентки, — ЗМІ

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: ЗМІ Грузії

В Грузії судді Конституційного суду країни повідомили, що ухвалили до розгляду конституційне подання про імпічмент президентки країни Саломе Зурабішвілі. Рішення про його прийняття в роботу буде озвучено протягом місяця.

Про це повідомив Перший канал Грузії.

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Ініціативу про порушення справи проти чинного лідера провела правляча парламентська партія, яка проводить політику, орієнтовану на Росію.

Після проходження процедури реєстрації конституційного подання — 14 вересня воно було зареєстроване відповідно до закону. Відповідно, справу було передано на розгляд пленуму Конституційного суду, який протягом місяця розгляне його та подасть кінцеву рішення парламенту.

Ранішеми повідомляли, дід час виступу американського гурту Imagine Dragons на стадіоні ім. Месхі в Тбілісі (Грузія) стався неприємний інцидент. Одна з шанувальниць прийшла на концерт з українським прапором. Втім жінці не дали його розгорнути.

Нагадуємо, шістьом українцям, яких кілька днів тому не пустили з РФ у Грузію, нареші дозволили заїхати в країну. На КПП Верхній Ларс на російсько-грузинському кордоні вони пробули понад тиждень.