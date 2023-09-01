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Проросійська правляча партія Грузії розпочала процедуру імпічменту президентки країни

1 вересня 2023 15:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Проросійська правляча партія Грузії розпочала процедуру імпічменту президентки країни
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: Адміністрація президента Грузії
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Грузії партія "Грузинська мрія", що при владі, розпочала процедуру імпічменту президентки країни Саломе Зурабішвілі. Її звинувачують у порушенні Конституції країни.

Про це повідомляє Political Lore.

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Вся справа у тому, що проросійська партія "Грузинська мрія" не схвалила поїздки президентки до Європи.

Повідомляється, що Зурабішвілі поїхала без згоди уряду на зустрічі з лідерами ЄС щодо підтримки надання Грузії статусу країни-кандидата. Таким чином вона порушила Конституцію.

"Конституція Грузії передбачає єдиний ефективний правовий механізм реагування на її порушення — це імпічмент. Попри грубе порушення Конституції, у нинішній політичній ситуації неможливо довести процедуру імпічменту до кінця", — заявив голова партії Іраклі Кобахідзе.

Нагадуємо, коментуючи російське вторгнення до Грузії у серпні 2008 року, соратник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Медведєв цинічно заявив, що Росія не мала іншого виходу, окрім як розпочати війну. Таким чином росіяни нібито змусили Грузію до миру.

Раніше ми повідомляли, шістьом українцям, яких кілька днів тому не пустили з РФ у Грузію, нареші дозволили заїхати в країну. На КПП Верхній Ларс на російсько-грузинському кордоні вони пробули понад тиждень.

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