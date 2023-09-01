Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Пророссийская правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента страны arrow

Пророссийская правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента страны

1 сентября 2023 15:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пророссийская правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента страны
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: Администрация президента Грузии
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Грузии находящаяся у власти партия "Грузинская мечта" начала процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Ее обвиняют в нарушении Конституции страны.

Об этом сообщает Political Lore.

Читайте также:

Президенту Грузии грозит импичмент

Все дело в том, что пророссийская партия "Грузинская мечта" не одобрила поездки президента в Европу.

Сообщается, что Зурабишвили уехала без согласия правительства на встречи с лидерами ЕС по поддержке предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Таким образом, она нарушила Конституцию.

"Конституция Грузии предусматривает единственный эффективный правовой механизм реагирования на ее нарушение — это импичмент. Несмотря на грубое нарушение Конституции, в нынешней политической ситуации невозможно довести процедуру импичмента до конца", — заявил глава партии Иракли Кобахидзе.

Напоминаем, комментируя российское вторжение в Грузию в августе 2008 года, соратник президента РФ Владимира Путина Дмитрий Медведев цинично заявил, что у России нет другого выхода, кроме как начать войну. Таким образом, россияне якобы принудили Грузию к миру.

Ранее мы сообщали, шестерым украинцам, которых несколько дней назад не пустили из РФ в Грузию, позволили заехать в страну. На КПП Верхний Ларс на российско-грузинской границе они пробыли больше недели.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

None

Политическое будущее Притулы: пойдет в Раду или снова будет бороться за кресло мэра Киева

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз