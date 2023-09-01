Пророссийская правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: Администрация президента Грузии

В Грузии находящаяся у власти партия "Грузинская мечта" начала процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Ее обвиняют в нарушении Конституции страны.

Об этом сообщает Political Lore.

Читайте также:

Президенту Грузии грозит импичмент

Все дело в том, что пророссийская партия "Грузинская мечта" не одобрила поездки президента в Европу.

Сообщается, что Зурабишвили уехала без согласия правительства на встречи с лидерами ЕС по поддержке предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Таким образом, она нарушила Конституцию.

"Конституция Грузии предусматривает единственный эффективный правовой механизм реагирования на ее нарушение — это импичмент. Несмотря на грубое нарушение Конституции, в нынешней политической ситуации невозможно довести процедуру импичмента до конца", — заявил глава партии Иракли Кобахидзе.

Напоминаем, комментируя российское вторжение в Грузию в августе 2008 года, соратник президента РФ Владимира Путина Дмитрий Медведев цинично заявил, что у России нет другого выхода, кроме как начать войну. Таким образом, россияне якобы принудили Грузию к миру.

Ранее мы сообщали, шестерым украинцам, которых несколько дней назад не пустили из РФ в Грузию, позволили заехать в страну. На КПП Верхний Ларс на российско-грузинской границе они пробыли больше недели.