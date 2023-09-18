В Грузии стартовала процедура импичмента проевропейского президента, — СМИ
В Грузии судьи Конституционного суда страны сообщили, что приняли к рассмотрению конституционное представление об импичменте президентки страны Саломе Зурабишвили. Решение о его принятии в работу будет озвучено в течение месяца.
Об этом сообщил Первый канал Грузии.
Пророссийское правительство не прекращает давление на президентку
Инициативу о возбуждении дела против действующего лидера провела правящая парламентская партия, проводящая политику, ориентированную на Россию.
После прохождения процедуры регистрации конституционного представления — 14 сентября оно было зарегистрировано в соответствии с законом. Соответственно, дело было передано на рассмотрение пленума Конституционного суда, который в течение месяца рассмотрит его и подаст окончательное решение парламенту.
Ранее сообщалось, что во время выступления американской группы Imagine Dragons на стадионе им. Месхи в Тбилиси (Грузия) произошел неприятный инцидент. Одна из поклонниц пришла на концерт с украинским флагом. Впрочем, женщине не дали его развернуть.
Напоминаем, шестерым украинцам, которых несколько дней назад не пустили из РФ в Грузию, позволили заехать в страну. На КПП Верхний Ларс на российско-грузинской границе они пробыли больше недели.