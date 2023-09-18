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В Грузии стартовала процедура импичмента проевропейского президента, — СМИ

18 сентября 2023 19:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Грузии стартовала процедура импичмента проевропейского президента, — СМИ
Президент Грузии Саломе Зурабишвили.Фото: СМИ Грузии
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Грузии судьи Конституционного суда страны сообщили, что приняли к рассмотрению конституционное представление об импичменте президентки страны Саломе Зурабишвили. Решение о его принятии в работу будет озвучено в течение месяца.

Об этом сообщил Первый канал Грузии.

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Инициативу о возбуждении дела против действующего лидера провела правящая парламентская партия, проводящая политику, ориентированную на Россию.

После прохождения процедуры регистрации конституционного представления — 14 сентября оно было зарегистрировано в соответствии с законом. Соответственно, дело было передано на рассмотрение пленума Конституционного суда, который в течение месяца рассмотрит его и подаст окончательное решение парламенту.

Ранее сообщалось, что во время выступления американской группы Imagine Dragons на стадионе им. Месхи в Тбилиси (Грузия) произошел неприятный инцидент. Одна из поклонниц пришла на концерт с украинским флагом. Впрочем, женщине не дали его развернуть.

Напоминаем, шестерым украинцам, которых несколько дней назад не пустили из РФ в Грузию, позволили заехать в страну. На КПП Верхний Ларс на российско-грузинской границе они пробыли больше недели.

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