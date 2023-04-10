Президентка Молдови скликає національні збори на підтримку євроінтеграції

Санду закликала громадян зібратися 21 травня у центрі столиці Молдови. Фото: google.com

Президентка Молдови Мая Санду скликає національні збори на підтримку євроінтеграції. Вона закликала громадян зібратися 21 травня на площі Великого національного зібрання у центрі столиці.

Про це пише NewsMaker.

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"Покажімо, що ми хочемо миру. Ми хочемо, щоб Євросоюз став нашою домівкою", — сказала Санду.

Санду закликала громадян країни зібратися 21 травня на центральній площі Кишинева, щоб довести прагнення народу щодо вступу в Європейський Союз.

Вона нагадала про численні акції протесту в центрі Кишинева, і зазначила, що "ті, хто мріяли дестабілізувати ситуацію в Молдові, зазнали невдачі". Проте, за її словами, гроші на дестабілізацію ситуації все ще надходять.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду, яка на його запрошення перебувала з візитом у Києві.

Також ми писали, що 31 березня, правоохоронці Молдови не пустили в країну росіянина. Він брав участь у бойових діях проти України.