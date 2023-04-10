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Президент Молдовы созывает национальное собрание в поддержку евроинтеграции

10 апреля 2023 21:40
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Президент Молдовы созывает национальное собрание в поддержку евроинтеграции
Санду призвала граждан собраться 21 мая в центре столицы Молдовы. Фото: google.com
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Президент Молдовы Майя Санду созывает национальное собрание в поддержку евроинтеграции. Она призвала граждан собраться 21 мая на площади Большого национального собрания в центре столицы.

Об этом пишет NewsMaker.

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"Покажем, что мы хотим мира. Мы хотим, чтобы Евросоюз стал нашим домом", — сказала Санду.

Санду призвала граждан страны собраться 21 мая на центральной площади Кишинева, чтобы доказать стремление народа вступить в Европейский Союз.

Она напомнила о многочисленных акциях протеста в центре Кишинева, и отметила, что "мечтавшие дестабилизировать ситуацию в Молдове потерпели неудачу". Однако по ее словам, деньги на дестабилизацию ситуации все еще приходят.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Республики Молдова Маей Санду, которая по его приглашению находилась с визитом в Киеве.

Также мы писали, что 31 марта правоохранители Молдовы не пустили в страну россиянина. Он участвовал в боевых действиях против Украины.

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