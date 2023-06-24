Пригожин хоче захопити ще один обласний центр РФ, — Ходаковський

Олександр Ходаковський. Фото: росЗМІ

Керівництво ПВК "Вагнер" не повідомило найманцям про початок війни на території Росії. Пригожин тим часом планує захопити ще одне велике місто РФ, Краснодар.

Про це заявив на своєму Telegram-каналі "заступник начальника Росгвардії з ДНР" Олександр Ходаковський.

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За інформацією Ходаковського, отриманою із оточення Євгена Пригожина, ПВК "Вагнер" планує розширювати свій контроль над територією Росії.

Так, відомо, що "вагнерівці" планують захопити ще один обласний центр Російської Федерації — Краснодар.

Рядових обдурили

Також Ходаковський заявив, що рядові найманці приватної військової компанії "Вагнер" не мали точних даних про те, що вони будуть робити.

"Вагнерівці" думали, що їх перекидають на захист Бєлгородської області від російських добровольців із РДК та легіону "Свобода России".

Ходаковський про плани Пригожина

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.