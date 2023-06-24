Пригожин хочет захватить еще один областной центр РФ, — Ходаковский

Александр Ходаковский. Фото: росСМИ

Руководство ЧВК "Вагнер" не сообщило наемникам о начале войны на территории России. Пригожин в это время планирует захватить еще один крупный город РФ, Краснодар.

Об этом заявил на своем Telegram-канале "заместитель начальника Росгвардии по ДНР" Александр Ходаковский.

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Захватить еще один город-миллионник

По информации Ходаковского, полученной из оцепления Евгения Пригожина, ЧВК "Вагнер" планирует расширять свой контроль над территорией России.

Так, известно, что "вагнеровцы" планируют захватить еще один областной центр Российской Федерации — Краснодар.

Рядовых обманули

Также Ходаковский заявил, что рядовые наемники частной военной компании "Вагнер" не располагали точными данными о том, что они будут делать.

"Вагнеровцы" думали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области от российских добровольцев из РДК и легиона "Свобода России".

Ходаковский о планах Пригожина

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.