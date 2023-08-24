Пригожин не перший: з ким брутально і жорстоко розправився диктатор Путін

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Євген Пригожин 23-24 червня очолив заколот проти російського армійського керівництва, який, за словами президента Володимира Путіна, міг схилити Росію до громадянської війни.

Reuters пропонує увазі читачів короткий список діячів, які також виступили проти Путіна чи його інтересів, після чого також померли за нез'ясованих обставин.

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Лідер російських найманців загинув після того, як приватний літак, на якому він значився як пасажир, розбився на північ від Москви. Під час авіакатастрофи ніхто не вижив.

Борис Нємцов

Борис Нємцов. Фото: Reuters

Російський політичний і державний діяч, активіст, автор декількох доповідей про масштаби корупції в Росії. Був активним критиком політичного режиму Володимира Путіна. Виступав проти анексії українського Криму і розв'язання Росією гібридної війни на Донбасі у 2014 році.

Застрелений на Великому Москворецькому мосту в Москві в ніч з 27 на 28 лютого 2015 року. У липні 2017 року за звинуваченням у вбивстві Нємцова було засуджено п'ятеро осіб. Замовника так і не було знайдено до цього дня.

Сергій Скрипаль

Сергій Скрипаль. Фото: Reuters

Колишній російський подвійний агент, який передавав секрети британській розвідці, Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені без свідомості на лавці біля торгового центру в англійському кафедральному місті Солсбері в березні 2018 року.

Їх доставили в лікарню в критичному стані, і британські чиновники заявили, що вони були отруєні "Новачком", нервово-паралітичною речовиною, розробленою радянськими військовими в 1970-х і 1980-х роках. Обоє вижили.

Росія заперечує будь-яку причетність до отруєння і заявляє, що Велика Британія роздмухує антиросійську істерію.

Олександр Литвиненко

Олександр Литвиненко. Фото: Reuters

Олександр Литвиненко, колишній агент КДБ і відвертий критик Путіна, помер у 2006 році у віці 43 років після того, як випив зелений чай. У напій було додано полоній-210, рідкісний і потужний радіоактивний ізотоп.

Литвиненко втік з Росії до Британії за шість років до дня, коли його отруїли.

Путін, ймовірно, схвалив вбивство, доводять результати британського розслідування, проведеного у 2016 році. Кремль заперечує свою причетність.

Олександр Перепіличний

Олександр Перепиличний. Фото: Timenote

44-річного росіянина знайшли мертвим біля його розкішного будинку в ексклюзивному закритому маєтку за межами Лондона після того, як він повернувся з пробіжки в листопаді 2012 року.

У 2009 році Олександр Перепілічний знайшов прихисток у Великій Британії після того, як допомагав швейцарському розслідуванню російської схеми відмивання грошей. Його раптова смерть викликала припущення, що його могли вбити.

Британська поліція виключила вбивство, незважаючи на підозри, що його могли вбити рідкісною отрутою. Під час попереднього слідства стало відомо, що в його шлунку виявили сліди рідкісної та смертельної отрути з рослини гельземіум. Росія свою причетність заперечувала.

Анна Політковська

Анна Політковська. Фото: AFP

Анна Політковська, журналістка, яка писала про порушення прав людини, була застрелена біля своєї квартири в Москві 7 жовтня 2006 року після повернення додому з супермаркету.

Вбивство Політковської, 48-річної матері двох дітей, викликало обурення на Заході та актуалізувало занепокоєння щодо небезпеки для журналістів, які працюють у Росії.

Нагадаємо, літак Пригожина припинив передавати дані про своє місце розташування о 18:11 за місцевим часом 23 серпня. Причиною цього могли бути глушіння в цьому районі. При цьому борт продовжував передавати інші дані протягом 9 хвилин.

Згодом літак упав, і всі десять людей, які були на борту, загинули, в тому числі і Євген Пригожин.

Його найманці одразу записали відео з погрозами для російського диктатора Володимира Путіна і звинуватили його у смерті свого ватажка.