Пригожин не первый: с кем грубо и жестоко расправился диктатор Путин

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Евгений Пригожин 23-24 июня возглавил мятеж против российского армейского руководства, который, по словам президента Владимира Путина, мог склонить Россию к гражданской войне.

Reuters предлагает вниманию читателей краткий список деятелей, также выступивших против Путина или его интересов, после чего также умерли при невыясненных обстоятельствах.

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Лидер российских наемников погиб после того, как частный самолет, на котором он числился как пассажир, разбился севернее Москвы. Во время авиакатастрофы никто не выжил.

Борис Немцов

Борис Немцов. Фото: Reuters

Российский политический и государственный деятель, активист, автор нескольких докладов о масштабах коррупции в России. Являлся активным критиком политического режима Владимира Путина. Выступал против аннексии украинского Крыма и развязывания Россией гибридной войны на Донбассе в 2014 году.

Застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года. В июле 2017 года по обвинению в убийстве Немцова были осуждены пять человек. Заказчик так и не был найден по сей день.

Сергей Скрипаль

Сергей Скрипаль. Фото: Reuters

Бывший российский двойной агент, передававший секреты британской разведке, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в английском кафедральном городе Солсбери в марте 2018 года.

Их доставили в больницу в критическом состоянии, и британские чиновники заявили, что они были отравлены "Новичком" — нервно-паралитическим веществом, разработанным советскими военными в 1970-х и 1980-х годах. Оба выжили.

Россия отрицает всякую причастность к отравлению и заявляет, что Великобритания раздувает антироссийскую истерию.

Александр Литвиненко

Александр Литвиненко. Фото: Reuters

Александр Литвиненко, бывший агент КГБ и откровенный критик Путина, скончался в 2006 году в возрасте 43 лет, после того как выпил зеленый чай. В напиток был добавлен полоний-210 — редкий и мощный радиоактивный изотоп.

Литвиненко сбежал из России в Британию за шесть лет до дня, когда его отравили.

Путин, вероятно, одобрил убийство, доказывают результаты британского расследования, проведенного в 2016 году. Кремль отрицает свою причастность.

Александр Перепиличный

Александр Перепыличный. Фото: Timenote

44-летнего россиянина обнаружили мертвым возле его роскошного дома в эксклюзивном закрытом имении за пределами Лондона после того, как он вернулся с пробежки в ноябре 2012 года.

В 2009 году Александр Перепиличный нашел убежище в Великобритании после того, как помогал швейцарскому расследованию российской схемы отмывания денег. Его внезапная смерть вызвала предположение, что его могли убить.

Британская полиция исключила убийство, несмотря на подозрения, что его могли убить редким ядом. В ходе предварительного следствия стало известно, что в его желудке обнаружили следы редкого и смертельного яда из растения гельземиум. Россия свою причастность отрицала.

Анна Политковская

Анна Политковская. Фото: AFP

Анна Политковская, журналистка, писавшая о нарушении прав человека, была застрелена возле своей квартиры в Москве 7 октября 2006 года по возвращении домой из супермаркета.

Убийство Политковской, 48-летней матери двоих детей, вызвало возмущение на Западе и актуализировало обеспокоенность опасностью для журналистов, работающих в России.

Напомним, самолет Пригожина перестал передавать данные о своем местоположении в 18:11 по местному времени 23 августа. Причиной этого могло быть глушение в этом районе. При этом борт продолжал передавать другие данные в течение 9 минут.

Впоследствии самолет упал, и все десять человек, находившихся на борту, погибли, в том числе и Евгений Пригожин.

Его наемники сразу же записали видео с угрозами для российского диктатора Владимира Путина и обвинили его в смерти своего предводителя.