Приєдналась до санкцій: Болгарія закрила кордон для російських авто

КПП на кордоні з Болгарією. Фото: google

Починаючи з 2 жовтня, у Болгарії почне діяти заборона на в'їзд авто з російськими номерами. Країна приєдналася до санкцій, які запровадив Євросоюз проти Росії через її війну проти України.

Про це повідомив глава прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов, передає видання 24chasa.bg.

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"До кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів у нашу країну", — сказав Златанов.

Також глава прикордонної поліції Болгарії зазначив, що цього року в країні значно збільшився наплив росіян.

"Цього року у нас рекордний міграційний натиск. Порівняно до минулого року спостерігається зростання на 50% за підсумками перших дев'яти місяців. Це величезна кількість людей", — додав Златанов.

Нагадаємо, у Грузії заборонили експорт, реекспорт і транзит автомобілів до РФ. Йдеться про ті легковики, які ввезені з ЄС.

Додамо, днями Норвегія оголосила, що почне забороняти в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією.