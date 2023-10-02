Приєдналась до санкцій: Болгарія закрила кордон для російських авто
Починаючи з 2 жовтня, у Болгарії почне діяти заборона на в'їзд авто з російськими номерами. Країна приєдналася до санкцій, які запровадив Євросоюз проти Росії через її війну проти України.
Про це повідомив глава прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов, передає видання 24chasa.bg.
Болгарія приєдналась до санкцій проти РФ
"До кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів у нашу країну", — сказав Златанов.
Також глава прикордонної поліції Болгарії зазначив, що цього року в країні значно збільшився наплив росіян.
"Цього року у нас рекордний міграційний натиск. Порівняно до минулого року спостерігається зростання на 50% за підсумками перших дев'яти місяців. Це величезна кількість людей", — додав Златанов.
Нагадаємо, у Грузії заборонили експорт, реекспорт і транзит автомобілів до РФ. Йдеться про ті легковики, які ввезені з ЄС.
Додамо, днями Норвегія оголосила, що почне забороняти в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією.