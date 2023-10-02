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Приєдналась до санкцій: Болгарія закрила кордон для російських авто

2 жовтня 2023 13:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Приєдналась до санкцій: Болгарія закрила кордон для російських авто
КПП на кордоні з Болгарією. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Починаючи з 2 жовтня, у Болгарії почне діяти заборона на в'їзд авто з російськими номерами. Країна приєдналася до санкцій, які запровадив Євросоюз проти Росії через її війну проти України.

Про це повідомив глава прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов, передає видання 24chasa.bg.

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"До кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів у нашу країну", — сказав Златанов. 

Також глава прикордонної поліції Болгарії зазначив, що цього року в країні значно збільшився наплив росіян. 

"Цього року у нас рекордний міграційний натиск. Порівняно до минулого року спостерігається зростання на 50% за підсумками перших дев'яти місяців. Це величезна кількість людей", — додав Златанов. 

Нагадаємо, у Грузії заборонили експорт, реекспорт і транзит автомобілів до РФ. Йдеться про ті легковики, які ввезені з ЄС. 

Додамо, днями Норвегія оголосила, що почне забороняти в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією.

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