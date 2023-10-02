Присоединилась к санкциям: Болгария закрыла границу для российских автомобилей
Начиная со 2 октября, в Болгарии начнет действовать запрет на въезд авто с российскими номерами. Страна присоединилась к санкциям, введенным Евросоюзом против России из-за ее войны против Украины.
Об этом сообщил глава пограничной полиции Болгарии Антон Златанов, передает издание 24chasa.bg.
Болгария присоединилась к санкциям против РФ
"До конца дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских легковых автомобилей в нашу страну", — сказал Златанов.
Также глава пограничной полиции Болгарии отметил, что в текущем году в стране значительно увеличился наплыв россиян.
"В этом году у нас рекордное миграционное давление. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 50% по итогам первых девяти месяцев. Это огромное количество людей", — добавил Златанов.
Напомним, в Грузии запретили экспорт, реэкспорт и транзит автомобилей в РФ. Речь идет о тех легковушках, которые ввезены из ЕС.
Добавим, на днях Норвегия объявила, что начнет запрещать въезд легковых автомобилей с российской регистрацией.