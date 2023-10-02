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Присоединилась к санкциям: Болгария закрыла границу для российских автомобилей

2 октября 2023 13:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Присоединилась к санкциям: Болгария закрыла границу для российских автомобилей
КПП на границе с Болгарией. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Начиная со 2 октября, в Болгарии начнет действовать запрет на въезд авто с российскими номерами. Страна присоединилась к санкциям, введенным Евросоюзом против России из-за ее войны против Украины.

Об этом сообщил глава пограничной полиции Болгарии Антон Златанов, передает издание 24chasa.bg.

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"До конца дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских легковых автомобилей в нашу страну", — сказал Златанов.

Также глава пограничной полиции Болгарии отметил, что в текущем году в стране значительно увеличился наплыв россиян.

"В этом году у нас рекордное миграционное давление. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 50% по итогам первых девяти месяцев. Это огромное количество людей", — добавил Златанов.

Напомним, в Грузии запретили экспорт, реэкспорт и транзит автомобилей в РФ. Речь идет о тех легковушках, которые ввезены из ЕС.

Добавим, на днях Норвегия объявила, что начнет запрещать въезд легковых автомобилей с российской регистрацией.

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