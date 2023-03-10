Прогожин оголосив про відкриття десятків центрів набору до ПВК "Вагнера"

Євген Пригожин

Засновник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, що для набору у ПВК відкрилися центри у 42 містах росії. А загалом у росії тепер існує 58 таких центрів.

Про це повідомила пресслужба Пригожина.

Подробиці

"У 42 містах російської федерації відкрилися центри набору в ПВК "Вагнер". Туди йдуть нові бійці, які підуть разом з нами пліч-о-пліч захищати свою країну і свою сім'ю", — наводить прес-служба слова Пригожина.

До повідомлення прикріплений файл із адресами центрів. Згідно з документом, у москві відкрито вісім центрів для набору в ПВК "Вагнер", у Санкт-Петербурзі – шість, у Краснодарі, Воронежі, Нижньому Новгороді та Ростові-на-Дону – по два.

Водночас Пригожин висловив занепокоєння щодо нестачі боєприпасів у "вагнерівців", які воюють в Україні.

"Мене турбує нестача боєприпасів і снарядів не тільки для приватної військової компанії "Вагнера", але і для всіх підрозділів російської армії", — зазначив він.

Останніми місяцями Пригожин публічно полемізує з міноборони рф. Протягом кількох тижнів Пригожин та пов'язані з ним телеграм-канали повідомляють, що міноборони держави-агресора не постачає ПВК боєприпаси.

Варто зазначити, що наприкінці лютого Financial Times написала про плани Пригожина змістити міністра оборони Сергія Шойгу. За даними видання, Пригожин задумався про це після того, як з особистого схвалення володимира путіна став популярною публічною фігурою.

Нагадаємо, раніше власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці можуть відступити від Бахмута. Це, за словами Пригожина, обернеться катастрофою для усіх російських військ.

Також нещодавно засновник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його та вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку та заблокували всі наявні перепустки до російських міністерств. Пригожин пояснив це небажанням влади забезпечувати ПВК боєприпасами.