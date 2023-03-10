Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Прогожин оголосив про відкриття десятків центрів набору до ПВК "Вагнера" arrow

Прогожин оголосив про відкриття десятків центрів набору до ПВК "Вагнера"

10 березня 2023 19:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Євген Пригожин
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Засновник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, що для набору у ПВК відкрилися центри у 42 містах росії. А загалом у росії тепер існує 58 таких центрів.

Про це повідомила пресслужба Пригожина. 

Читайте також:

Подробиці

"У 42 містах російської федерації відкрилися центри набору в ПВК "Вагнер". Туди йдуть нові бійці, які підуть разом з нами пліч-о-пліч захищати свою країну і свою сім'ю", — наводить прес-служба слова Пригожина.

До повідомлення прикріплений файл із адресами центрів. Згідно з документом, у москві відкрито вісім центрів для набору в ПВК "Вагнер", у Санкт-Петербурзі – шість, у Краснодарі, Воронежі, Нижньому Новгороді та Ростові-на-Дону – по два.

Водночас Пригожин висловив занепокоєння щодо нестачі боєприпасів у "вагнерівців", які воюють в Україні. 

"Мене турбує нестача боєприпасів і снарядів не тільки для приватної військової компанії "Вагнера", але і для всіх підрозділів російської армії", — зазначив він. 

Останніми місяцями Пригожин публічно полемізує з міноборони рф. Протягом кількох тижнів Пригожин та пов'язані з ним телеграм-канали повідомляють, що міноборони держави-агресора не постачає ПВК боєприпаси

Варто зазначити, що наприкінці лютого Financial Times написала про плани Пригожина змістити міністра оборони Сергія Шойгу. За даними видання, Пригожин задумався про це після того, як з особистого схвалення володимира путіна став популярною публічною фігурою. 

Нагадаємо, раніше власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці можуть відступити від Бахмута. Це, за словами Пригожина, обернеться катастрофою для усіх російських військ.

Також нещодавно засновник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його та вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку та заблокували всі наявні перепустки до російських міністерств. Пригожин пояснив це небажанням влади забезпечувати ПВК боєприпасами.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

19:39 Лукашенко намагається знайти нове заступництво замість російського, — Подоляк

Новина з фото

19:30 Житель Молдови намагався незаконно вивезти з України оптичні приціли

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Новина з відео

19:25 Що приготувати у Великий піст: рецепт соковитих овочевих котлет на кожен день

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:14Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є загиблі та поранені

Новина з фото

19:10 "Шахтар" готує гучний обмін бразильців

19:05 Авіація ЗСУ атакувала райони зосередження та позицію ЗРК окупантів, — Генштаб

Новина з фото

19:00 Захисники Донеччини отримали авто з Одеси

18:57 У Донецькій області гауляйтери вручають колаборантам партійні квитки партії "Єдина росія"

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Новина з відео

19:25 Що приготувати у Великий піст: рецепт соковитих овочевих котлет на кожен день

Новина з відео

18:41 Франція і Британія домовилися про спільне тренування українських військових: подробиці

Новина з відео

18:38 Капітан ВМС США та Бачо Корчилава обговорять контранступ ЗСУ та скандальний законопроєкт у Грузії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:30 Рівень експорту зерна з портів Одещини за тиждень зріс вдвічі

Новина з відео

18:10 Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії: деталі

Новина з відео

17:30 Маленька одеситка Олександра Паскаль змогла повернутися до життя після втрати ніжки

Ексклюзив

17:00Екологічна катастрофа: коли зникне Куяльницький лиман

Новина з відео

16:30 росія вивела у Чорне море один ракетоносій, — Гуменюк

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Ексклюзив

17:32"Рука допомоги": як держава перетворює малозабезпечених безробітних на бізнесменів

Ексклюзив

17:00Екологічна катастрофа: коли зникне Куяльницький лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрісу — 83: чим займається одіозний актор, який підтримує Дональда Трампа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

07:40Надмірна цікавість стає вбивчою на війні: історія бойового медика, якого врятував компот

07:23Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

Новина з фото

22:22 Знаменитості, які стали хрещеними батьками своїх зіркових друзів

Новина з фото

20:45 Павуки, темрява, висота і навіть сходи: все про фобії знаменитостей

Ексклюзив

20:18"Захід визнав Україну членом свого клубу", — інтерв'ю з польським політологом

Актуальне по темі

None 10 Березень 19:44

Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

None 10 Березень 19:39

Лукашенко намагається знайти нове заступництво замість російського, — Подоляк

None 10 Березень 17:01

Житель Молдови намагався незаконно вивезти з України оптичні приціли

None 10 Березень 19:43

Що приготувати у Великий піст: рецепт соковитих овочевих котлет на кожен день

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB