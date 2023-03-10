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Прогожин объявил об открытии десятков центров набора в ЧВК "Вагнер"

10 марта 2023 19:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Евгений Пригожин
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Учредитель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что для набора в ЧВК открылись центры в 42 городах россии. Всего же в россии теперь существует 58 таких центров.

Об этом сообщила пресс-служба Пригожина.

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"В 42 городах российской федерации открылись центры набора в ЧВК "Вагнер". Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью", — приводит пресс-служба слова Пригожина.

К сообщению прикреплен файл с адресами центров. Согласно документу, в москве открыто восемь центров для набора в ЧВК "Вагнер", в Санкт-Петербурге — шесть, в Краснодаре, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — по два.

В то же время Пригожин выразил обеспокоенность нехваткой боеприпасов у "вагнеровцев", которые воюют в Украине.

"Меня беспокоит нехватка боеприпасов и снарядов не только для частной военной компании "Вагнера", но и для всех подразделений российской армии", — отметил он.

В последние месяцы Пригожин публично полемизирует из минобороны россии. В течение нескольких недель Пригожин и связанные с ним телеграмма-каналы сообщают, что минобороны государства-агрессора не поставляет ЧВК боеприпасы.

Следует отметить, что в конце февраля Financial Times написала о планах Пригожина сместить министра обороны Сергея Шойгу. По данным издания, Пригожин задумался об этом после того, как по личному одобрению владимира путина стал популярной публичной фигурой.

Напомним, ранее владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники могут отступить от Бахмута. Это, по словам Пригожина, обернется катастрофой для всех российских войск.

Также недавно основатель российской частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его и вагнеровцев полностью отключили от правительственной линии связи и заблокировали все имеющиеся пропуска в российские министерства. Пригожин объяснил это нежеланием властей снабжать ЧВК боеприпасами.

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