Протести у Франції: поліцейському, який застрелив підлітка, оголосили підозру

Бунт у Франції. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

У Франції тривають протести, які розпочалися після вбивства поліцейським 17-річного водія. Копу оголосили підозру і відправили за ґрати.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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У Франції тривають протести після вбивства поліцейськими неповнолітнього.

Владі у четвер, 29 червня, довелося вивести на вулиці 40 тисяч поліцейських — учетверо більше, ніж було використано у середу.

Втім, це не завадило бунтівникам навіть у столиці країни Парижі розгромити і пограбувати кілька крамниць.

Також люди палили автомобілі і навіть будівлю банку.

Кримінальна справа проти копа

Водночас прокуратура відкрила кримінальну справу проти поліцейського, якого підозрюють у вбивстві підлітка.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, усе розпочалося з того, що у передмісті столиці Франції Нантері поліцейський застрелив 17-річного водія. Хоча правоохоронці заявили, що були змушені використати зброю після того, як неповнолітній водій протаранив їх своєю автівкою, свідки зазначили, що автомобіль стояв, а поліцейські цілилися у хлопця через вікно. В цілому свідки інциденту заявили, що це було схоже на "страту".

Після цього молодь у цьому, а потім і в інших передмістях Парижа вийшли на вулицю і почали трощити будівлі та палити автомобілі.

Станом на ранок 29 червня поліцейські заарештували півтори сотні бунтівників по усій Франції.