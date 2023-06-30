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Протесты во Франции: полицейскому, застрелившему подростка, объявили подозрение

30 июня 2023 10:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Протесты во Франции: полицейскому, застрелившему подростка, объявили подозрение
Бунт во Франции. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Во Франции продолжаются протесты, начавшиеся после убийства полицейским 17-летнего водителя. Копу объявили подозрение и отправили за решетку.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Во Франции продолжаются протесты после убийства полицейскими несовершеннолетнего.

Властям в четверг, 29 июня, пришлось вывести на улицы 40 тысяч полицейских — в четыре раза больше, чем было использовано в среду.

Впрочем, это не помешало мятежникам даже в столице страны, Париже, разгромить и ограбить несколько магазинов.

Также люди жгли автомобили и даже здание банка.

Уголовное дело против копа

В то же время, прокуратура возбудила уголовное дело против полицейского, подозреваемого в убийстве подростка.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, все началось с того, что в пригороде столицы Франции Нантери полицейский застрелил 17-летнего водителя. Хотя правоохранители заявили, что были вынуждены использовать оружие после того, как несовершеннолетний водитель протаранил их своим автомобилем, свидетели отметили, что автомобиль стоял, а полицейские целились в парня через окно. В целом свидетели инцидента заявили, что это походило на "казнь".

После этого молодежь в этом, а затем и в других пригородах Парижа вышла на улицу и начала громить здания и жечь автомобили.

По состоянию на утро 29 июня полицейские арестовали полторы сотни мятежников по всей Франции.

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