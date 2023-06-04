Прем'єр-міністр Сербії готова піти у відставку на тлі масових протестів

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч. Фото: REUTERS

На тлі масових протестів у Сербії прем'єр-міністр Анна Брнабіч заявила про готовність піти у відставку. Мітинги тривають уже місяць.

Про це повідомляє прем'єр у себе в Twitter.

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Подробиці

Анна Брнабіч заявила про готовність піти у відставку будь-якої миті.

"З огляду на те, що пишуть олігархічні медіа, просто щоб було зрозуміло: будь-якої миті я готова піти у відставку з посади прем'єра, і президент Сербії це знає, але поки що відмовляється. Можливо, він передумає", — заявила Брнабіч.

Водночас додала, що також готова до можливих перевиборів до парламенту та заявила про свою вірність Сербії та Олександру Вучичу.

Передісторія

У столиці Сербії Белграді та в інших містах люди вийшли на масові протести під гаслом "Сербія проти насильства". Приводом до цього стали дві стрілянини, які трапилися в країні.

Перша стрілянина сталася у початковій школі Белграда, внаслідок якої загинули вісім дітей та охоронець. У другій — загинуло 8 осіб, ще 13 поранено. Чоловік просто з автівки розстрілював людей в кількох населених пунктах.

Підозрювані в обох випадках — 13-річний хлопець і 20-річний чоловік відповідно — перебувають під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку через стрілянину в початковій школі Белграда. Опозиційні партії звинувачують уряд прем'єр-міністра Ани Брнабіч у тому, що він не зміг запобігти двом нападам у школах.