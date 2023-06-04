Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Протести у Сербії: прем'єр готова піти у відставку arrow

Протести у Сербії: прем'єр готова піти у відставку

4 червня 2023 23:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Прем'єр-міністр Сербії готова піти у відставку на тлі масових протестів
Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На тлі масових протестів у Сербії прем'єр-міністр Анна Брнабіч заявила про готовність піти у відставку. Мітинги тривають уже місяць.

Про це повідомляє прем'єр у себе в Twitter

Читайте також:

Подробиці

Анна Брнабіч заявила про готовність піти у відставку будь-якої миті. 

"З огляду на те, що пишуть олігархічні медіа, просто щоб було зрозуміло: будь-якої миті я готова піти у відставку з посади прем'єра, і президент Сербії це знає, але поки що відмовляється. Можливо, він передумає", — заявила Брнабіч. 

Водночас додала, що також готова до можливих перевиборів до парламенту та заявила про свою вірність Сербії та Олександру Вучичу.

Передісторія

У столиці Сербії Белграді та в інших містах люди вийшли на масові протести під гаслом "Сербія проти насильства". Приводом до цього стали дві стрілянини, які трапилися в країні. 

Перша стрілянина сталася у початковій школі Белграда, внаслідок якої загинули вісім дітей та охоронець. У другій — загинуло 8 осіб, ще 13 поранено. Чоловік просто з автівки розстрілював людей в кількох населених пунктах. 

Підозрювані в обох випадках — 13-річний хлопець і 20-річний чоловік відповідно — перебувають під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку через стрілянину в початковій школі Белграда. Опозиційні партії звинувачують уряд прем'єр-міністра Ани Брнабіч у тому, що він не зміг запобігти двом нападам у школах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB