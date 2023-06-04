Премьер-министр Сербии готов уйти в отставку на фоне массовых протестов

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Фото: REUTERS

На фоне массовых протестов в Сербии премьер-министр Анна Брнабич заявила о готовности уйти в отставку. Митинги продолжаются уже месяц.

Об этом сообщает премьер у себя в Twitter.

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Анна Брнабич заявила о готовности уйти в отставку в любой момент.

"Учитывая, что пишут олигархические медиа, просто чтобы было понятно: в любой момент я готова уйти в отставку с должности премьера, и президент Сербии это знает, но пока отказывается. Возможно, он передумает", — заявила Брнабич.

В то же время добавила, что готова к возможным перевыборам в парламент и заявила о своей верности Сербии и Александру Вучичу.

Предыстория

В столице Сербии Белграде и других городах люди вышли на массовые протесты под лозунгом "Сербия против насилия". Поводом к этому стали две произошедшие в стране стрельбы.

Первая стрельба произошла в начальной школе Белграда, в результате которой погибли восемь детей и охранник. Во второй погибли 8 человек, еще 13 ранены. Мужчина прямо из автомобиля расстреливал людей в нескольких населенных пунктах.

Подозреваемые в обоих случаях — 13-летний парень и 20-летний мужчина соответственно — находятся под стражей.

Напомним, ранее мы писали, что министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку из-за стрельбы в начальной школе Белграда. Оппозиционные партии обвиняют правительство премьер-министра Аны Брнабич в том, что оно не смогло предотвратить два нападения в школах.