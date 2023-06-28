Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Путін абсолютно ослаб після повстання Пригожина, — Байден arrow

Путін абсолютно ослаб після повстання Пригожина, — Байден

28 червня 2023 19:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Путін абсолютно ослаб після повстання Пригожина, — Байден
Президент США Джо Байден. Фото: Drew Angerer
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Президент США Джо Байден прокоментував останні резонансні події в Росії — військовий заколот лідера ЦВК "Вагнер" Євгенія Пригожина проти російського Міноборони. Байден зазначив, що такі дії дуже похитнули Путіна.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Різка заява Байдена в сторону Путіна

Сьогодні, 28 червня, Президент США Джо Байден заявив, що його російський колега сильно "ослаб" після спроб "вагнерівців" вчинити держпереворот у країні.

Байден і команда були обережними у своїх висловлюваннях щодо нещодавніх подій, однак сьогодні це був найбільш категоричний коментар американського лідера.

"Він програє війну вдома. Він став вигнанцем  у всьому світі. І це не тільки НАТО, це не тільки Європейський Союз, це Японія", — сказав Байден. 

Відповідаючи на запитання, чи сьогодні Путін слабший, ніж минулого тижня, Байден відповів: "Я знаю, що так".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував події в Росії. Він заявив, що Америка та її союзники не причетні до заколоту "вагнерівців" в РФ. 

Додамо, 24 червня найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. 

Згодом Євген Пригожин заявив, що повертає своїх найманців назад, бо він не хоче проливати російську кров, а також заявив, що марш був демонстрацією протесту і не мав на меті повалення влади в країні.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Ізраїль — Україна — найсерйозніша криза у відносинах

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз