Путін абсолютно ослаб після повстання Пригожина, — Байден

Президент США Джо Байден. Фото: Drew Angerer

Президент США Джо Байден прокоментував останні резонансні події в Росії — військовий заколот лідера ЦВК "Вагнер" Євгенія Пригожина проти російського Міноборони. Байден зазначив, що такі дії дуже похитнули Путіна.

Про це повідомляє CNN.

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Сьогодні, 28 червня, Президент США Джо Байден заявив, що його російський колега сильно "ослаб" після спроб "вагнерівців" вчинити держпереворот у країні.

Байден і команда були обережними у своїх висловлюваннях щодо нещодавніх подій, однак сьогодні це був найбільш категоричний коментар американського лідера.

"Він програє війну вдома. Він став вигнанцем у всьому світі. І це не тільки НАТО, це не тільки Європейський Союз, це Японія", — сказав Байден.

Відповідаючи на запитання, чи сьогодні Путін слабший, ніж минулого тижня, Байден відповів: "Я знаю, що так".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував події в Росії. Він заявив, що Америка та її союзники не причетні до заколоту "вагнерівців" в РФ.

Додамо, 24 червня найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Згодом Євген Пригожин заявив, що повертає своїх найманців назад, бо він не хоче проливати російську кров, а також заявив, що марш був демонстрацією протесту і не мав на меті повалення влади в країні.