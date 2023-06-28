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Путин совершенно ослаб после восстания Пригожина, — Байден

28 июня 2023 19:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Путин совершенно ослаб после восстания Пригожина, — Байден
Президент США Джо Байден. Фото: Drew Angerer
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Президент США Джо Байден прокомментировал последние резонансные события в России – военный мятеж лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина против российского Минобороны. Байден отметил, что такие действия очень поколебали Путина.

Об этом сообщает CNN.

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Сегодня, 28 июня, Президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега сильно "ослаб" после попыток "вагнеровцев" совершить госпереворот в стране.

Байден и команда были осторожны в своих высказываниях по поводу недавних событий, однако сегодня это был наиболее категоричный комментарий американского лидера.

"Он проигрывает войну дома. Он стал изгнанником во всем мире. И это не только НАТО, это не только Европейский Союз, это Япония", — сказал Байден.

Отвечая на вопрос, слабеет ли сегодня Путин слабее, чем на прошлой неделе, Байден ответил: "Я знаю, что да".

Напомним, ранее мы писали, что президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал события в России. Он заявил, что Америка и ее союзники не причастны к мятежу "вагнеровцев" в РФ.

Добавим, 24 июня наемники ППК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП , где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Впоследствии Евгений Пригожин заявил, что возвращает своих наемников назад , потому что он не хочет проливать российскую кровь, а также заявил, что марш был демонстрацией протеста и не преследовал цель свержения власти в стране.

 

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