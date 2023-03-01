Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Путін анонсував візит лідера Китаю до москви arrow

Путін анонсував візит лідера Китаю до москви

1 березня 2023 20:11
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Путін анонсував візит лідера Китаю до москви: що відомо
Путін заявив, що хоче показати Сі Цзіньпіну московське метро
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент росії володимир путін заявив, що готується до майбутнього візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна в москву. Російський диктатор розповів деякі деталі щодо майбутньої зустрічі. 

Про це повідомляє пресслужба кремля. 

Читайте також:

Що відомо

Путін заявив, що планує зустрітися зі своїм китайським колегою та китайською делегацією та розповісти їм про роботу московського метро. 

"Я планую зустрітися з главою Китаю, і якщо програма дозволить, ми будемо раді показати це нашим гостям. Принаймні, я думаю, що члени делегації повинні мати можливість це побачити", — сказав путін під час церемонії відкриття Великої кільцевої лінії. 

Російський підрозділ китайського будівельного підприємства China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) брав участь у будівництві ділянки лінії метро.  

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 лютого прибув до Китаю, щоб "налагодити дружні відносини". Сьогодні, 1 березня, у Пекіні відбулася зустріч голови КНР Сі Цзіньпіна із президентом Білорусі Олександром Лукашенком. 

Також відомо, що Китай представив свій "мирний план" щодо врегулювання війни, яку росія веде проти України, 24 лютого  у річницю повномасштабного вторгнення росії. Він включає 12 пунктів і починається з констатації пріоритету територіальної цілісності держави. Серед інших пунктів — припинення воєнних дій, скасування санкцій та поновлення мирних переговорів, що суперечить нинішній позиції України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на "мирний план" від Китаю. Він наголосив, що це не резолюція чи документ. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

20:42 Росіяни завдали ракетного удару по Кременчуку: перші подробиці

20:31 Вибухи на Сумщині: ОВА пояснила, що трапилося

Ексклюзив

20:11 Емоції міста: перший день весни у Києві очима фотографа Новини.LIVE

20:01 В родині переможниці шоу "Танці з зірками" сталося горе

Новина з фото

20:00 Одеські медики нагадали, як правильно харчуватися навесні і на що слід звертати увагу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 У Міноборони провели велику нараду щодо роботи військкоматів: що обговорили

Новина з фото

19:45 Зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач відзначив річницю весілля: історія знайомства з дружиною Вікторією

19:45 Якщо ваш дім в окупації: як українцям сплачувати комуналку

19:30 У Генштабі ЗСУ доповіли, на яких напрямках наступають росіяни

19:29 Масово псується урожай: окупанти на Луганщині влаштували терор місцевим фермерам

Новина з відео

19:20 "Запобігти. Врятувати. Допомогти.": одеські рятувальники провели навчальну акцію

Новина з відео

18:25 Тріумф чи повний провал? Яким буде березень 2023 для всіх знаків зодіаку

Новина з відео

18:14 Залишили "селфі на згадку" на вкрадених гаджетах: дев‘ятьом російським військовим-мародерам повідомлено про підозру

Ексклюзив

18:00 З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні

Новина з відео

17:59 Дивом уникнули трагедії: подробиці обстрілу Чорнобаївки, від якого постраждав однорічний хлопчик

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:20 З боку Придністров'я можливі провокації та обстріли, — ОК "Південь"

Новина з відео

16:44 "У Коломні, поруч із моєю дачею!": пропагандист Красовський заістерив через атаку безпілотників (ВІДЕО)

Новина з відео

15:30 Опалювальний сезон 2023-2024: в Одесі може з’явитись міні-ТЕЦ

Новина з відео

14:37 Ситуація в морі змінюється досить динамічно, — Гуменюк

Новина з відео

14:23 ​​​​​​​У Кадіївці стався вибух на заводі, де росіяни ховали фури з боєприпасами

Ексклюзив

18:00 З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні

17:50 "Львів — культурна столиця не тільки в мирний період, але і під час війни": режисер-фронтовик про театральне життя міста

Ексклюзив

17:31 Білоруські партизани пошкодили російський літак, який наводив ракети по Україні: нові подробиці диверсії

15:34 Людина, яка перетворила путіна на російського авторитета: некролог Гліба Павловського

09:49 Субкультура "ПВК Редан": що це таке

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

07:02 Від м'яча у сітці до неба у клітинці: ТОП-5 вироків футболістам в історії

Ексклюзив

06:40 Ціна питання: чи зможе зекономити бюджет України на виплатах військовим

06:20 Шість воєнних уроків, засвоєних за рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

20:28 "Росія готує новий ракетний удар, але з часом їх буде все менше і менше", — експерт

19:32 "Це що, наша нова реальність?!": Канделакі, Гіркін і Марков панікують через нальоти безпілотників

Актуальне по темі

None 1 Березень 20:47

Росіяни завдали ракетного удару по Кременчуку: перші подробиці

None 1 Березень 20:31

Вибухи на Сумщині: ОВА пояснила, що трапилося

None 1 Березень 20:03

Емоції міста: перший день весни у Києві очима фотографа Новини.LIVE

None 1 Березень 19:54

В родині переможниці шоу "Танці з зірками" сталося горе

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB