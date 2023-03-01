Путін анонсував візит лідера Китаю до москви: що відомо

Путін заявив, що хоче показати Сі Цзіньпіну московське метро

Президент росії володимир путін заявив, що готується до майбутнього візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна в москву. Російський диктатор розповів деякі деталі щодо майбутньої зустрічі.

Про це повідомляє пресслужба кремля.

Що відомо

Путін заявив, що планує зустрітися зі своїм китайським колегою та китайською делегацією та розповісти їм про роботу московського метро.

"Я планую зустрітися з главою Китаю, і якщо програма дозволить, ми будемо раді показати це нашим гостям. Принаймні, я думаю, що члени делегації повинні мати можливість це побачити", — сказав путін під час церемонії відкриття Великої кільцевої лінії.

Російський підрозділ китайського будівельного підприємства China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) брав участь у будівництві ділянки лінії метро.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 лютого прибув до Китаю, щоб "налагодити дружні відносини". Сьогодні, 1 березня, у Пекіні відбулася зустріч голови КНР Сі Цзіньпіна із президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Також відомо, що Китай представив свій "мирний план" щодо врегулювання війни, яку росія веде проти України, 24 лютого — у річницю повномасштабного вторгнення росії. Він включає 12 пунктів і починається з констатації пріоритету територіальної цілісності держави. Серед інших пунктів — припинення воєнних дій, скасування санкцій та поновлення мирних переговорів, що суперечить нинішній позиції України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на "мирний план" від Китаю. Він наголосив, що це не резолюція чи документ.