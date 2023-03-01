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Путин анонсировал визит лидера Китая в Москву

1 марта 2023 20:11
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Путин анонсировал визит лидера Китая в Москву: что известно
Путин заявил, что хочет показать Си Цзиньпину московское метро
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент россии владимир путин заявил, что готовится к предстоящему визиту лидера Китая Си Цзиньпина в москву. Российский диктатор рассказал некоторые детали о предстоящей встрече.

Об этом сообщает пресс-служба кремля.

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Что известно

Путин заявил, что намерен встретиться со своим китайским коллегой и китайской делегацией и рассказать им о работе московского метро.

"Я планирую встретиться с главой Китая, и если программа позволит, мы будем рады показать это нашим гостям. По крайней мере, я думаю, что члены делегации должны иметь возможность это увидеть", — сказал Путин на церемонии открытия Большой кольцевой линии.

Российское подразделение китайского строительного предприятия China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) участвовало в строительстве участка линии метро.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля прибыл в Китай, чтобы "наладить дружеские отношения". Сегодня, 1 марта, в Пекине состоялась встреча главы КНР Си Цзиньпина с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Также известно, что Китай представил свой "мирный план" по урегулированию войны, которую россия ведет против Украины, 24 февраля — в годовщину полномасштабного вторжения россии. Он включает 12 пунктов и начинается с констатации приоритета территориальной целостности государства. Среди других пунктов – прекращение военных действий, отмена санкций и возобновление мирных переговоров, что противоречит нынешней позиции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "мирный план" от Китая. Он подчеркнул, что это не резолюция или документ.

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