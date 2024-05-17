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Путін хоче підштовхнути Китай до розвитку торгівлі на кордоні з Росією, — Reuters

17 травня 2024 10:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Путін хоче підштовхнути Китай до розвитку торгівлі на кордоні з Росією, — Reuters
Володимир Путін та Сі Цзіньпін. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Перебуваючи з дводенним візитом у Китаї, президент Росії Володимир Путін збирається наголосити на зростаючих торговельних зв'язках з Пекіном поблизу російського кордону. Поштовхом до цього, за даними ЗМІ, стало підписання між країнами угоди про стратегічне партнерство "нової ери".

Про це пише Reuters.

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Видання пише, що Путін завершує свій дводенний візит у китайській провінції Хейлунцзян, яка славиться своїми давніми торговельними та культурними зв'язками з Росією. Там, як відомо, російський президент відвідає виставку та форум міжрегіонального співробітництва.

У статті китайської газети, яку опублікували у п'ятницю, йдеться про важливість зростаючих торговельних зв'язків для ширших відносин. Там наголошується, що Китай був  найбільшим торговельним партнером росії протягом 13 років поспіль. 

Своєю чергою Reuters вважає, що Путін, який зіткнувся з американськими санкціями і так званою ізоляцією від світу через вторгнення в Україну, все частіше звертається за допомогою до Китаю. 

За даними китайської митниці, вищеперелічені фактори сприяли зростанню торгівлі РФ з Китаєм. Так, лише минулого року цей показник зріс на понад 26%. 

Нагадаємо, 16 травня Володимир Путін приїхав до Китаю з дводенним візитом. За даними аналітиків, російський диктатор зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном, щоб обговорити додаткову військову підтримку для своєї країни для продовження війни проти України. 

У ISW тим часом назвали мету поїздки. 

Китай
володимир путін
торгівля
Сі Цзіньпінь
Росія

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