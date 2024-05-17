Путін хоче підштовхнути Китай до розвитку торгівлі на кордоні з Росією, — Reuters
Перебуваючи з дводенним візитом у Китаї, президент Росії Володимир Путін збирається наголосити на зростаючих торговельних зв'язках з Пекіном поблизу російського кордону. Поштовхом до цього, за даними ЗМІ, стало підписання між країнами угоди про стратегічне партнерство "нової ери".
Про це пише Reuters.
Розвиток торгівлі між РФ та Китаєм
Видання пише, що Путін завершує свій дводенний візит у китайській провінції Хейлунцзян, яка славиться своїми давніми торговельними та культурними зв'язками з Росією. Там, як відомо, російський президент відвідає виставку та форум міжрегіонального співробітництва.
У статті китайської газети, яку опублікували у п'ятницю, йдеться про важливість зростаючих торговельних зв'язків для ширших відносин. Там наголошується, що Китай був найбільшим торговельним партнером росії протягом 13 років поспіль.
Своєю чергою Reuters вважає, що Путін, який зіткнувся з американськими санкціями і так званою ізоляцією від світу через вторгнення в Україну, все частіше звертається за допомогою до Китаю.
За даними китайської митниці, вищеперелічені фактори сприяли зростанню торгівлі РФ з Китаєм. Так, лише минулого року цей показник зріс на понад 26%.
Нагадаємо, 16 травня Володимир Путін приїхав до Китаю з дводенним візитом. За даними аналітиків, російський диктатор зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном, щоб обговорити додаткову військову підтримку для своєї країни для продовження війни проти України.
У ISW тим часом назвали мету поїздки.
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