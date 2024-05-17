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Путин хочет подтолкнуть Китай к развитию торговли на границе с Россией, — Reuters

17 мая 2024 10:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Путин хочет подтолкнуть Китай к развитию торговли на границе с Россией, — Reuters
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Находясь с двухдневным визитом в Китае, президент России Владимир Путин собирается отметить растущие торговые связи с Пекином вблизи российской границы. Толчком к этому, по данным СМИ, стало подписание между странами соглашения о стратегическом партнерстве "новой эры".

Об этом пишет Reuters.

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Путин завершает свой двухдневный визит в китайской провинции Хэйлунцзян, которая славится своими давними торговыми и культурными связями с Россией. Там, как известно, президент посетит выставку и форум межрегионального сотрудничества.

В статье китайской газеты, опубликованной в пятницу, говорится о важности растущих торговых связей для более широких отношений. Там отмечается, что Китай был крупнейшим торговым партнером России в течение 13 лет.

В свою очередь, Reuters считает, что Путин, столкнувшийся с американскими санкциями и так называемой изоляцией от мира из-за вторжения в Украину, все чаще обращается за помощью к Китаю.

По данным китайской таможни, вышеперечисленные факторы способствовали росту торговли РФ с Китаем. Так, только в прошлом году этот показатель вырос более чем на 26%.

Напомним, 16 мая Владимир Путин приехал в Китай с двухдневным визитом. По данным аналитиков, российский диктатор встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить дополнительную военную поддержку своей страны для продолжения войны против Украины.

В ISW тем временем назвали цель поездки.

Китай
владимир путин
торговля
Си Цзиньпинь
Россия

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