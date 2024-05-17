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У ISW розповіли, для чого Путін поїхав у Китай

17 травня 2024 08:23
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Степан Гафтко
редактор
Володимир Путін поїхав із офіційним візитом до Китаю
Путін та Сі Цзіньпін. Фото: Reuters
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Російський диктатор Володимир Путін поїхав до Китаю, де провів зустріч із лідером КНР. Очікується, що він просив додаткової підтримки, щоб продовжити затяжну війну в Україні. 

На цьому наголошують аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у п'ятницю, 17 травня.

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У ISW стверджують, що напередодні, 16 травня, у Пекіні між російською та китайською сторонами підписали низку угод і домовленостей. Загалом це угоди у сфері розвитку сільського господарства, екології, спільної побудови та розширення інфраструктури та інші.

Проте, на думку аналітиків, ці угоди не є основними. Путін планує у Пекіні погодити умови китайської підтримки для розширення оборонного комплексу. Швидше за все такі дії диктатора вказують на те, що він продовжуватиме затяжну війну в Україні.

До складу російської делегації входили кілька чиновників і бізнесменів, які теж просували зусилля Кремля щодо подальшої мобілізації оборонної промисловості. Серед них нещодавно призначений міністр оборони Андрій Бєлоусов і звільнений із цієї посади Сергій Шойгу, який став секретарем Ради безпеки. 

Нагадаємо, 16 травня китайський президент після зустрічі з Путіним зробив заяву щодо війни Росії з Україною. Загалом Сі Цзіньпін закликав дипломатично врегулювати конфлікт, який у Китаї називають "українською кризою". 

Станом на сьогодні Путін заявив про підписання із Китаєм нових угод про поглиблення партнерства та співпраці. 

Китай
володимир путін
переговори
політики
Сі Цзіньпінь
Росія

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