Володимир Путін поїхав із офіційним візитом до Китаю

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін поїхав до Китаю, де провів зустріч із лідером КНР. Очікується, що він просив додаткової підтримки, щоб продовжити затяжну війну в Україні.

На цьому наголошують аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у п'ятницю, 17 травня.

Читайте також:

Візит Путіна у Китай та переговори із Сі Цзіньпіном

У ISW стверджують, що напередодні, 16 травня, у Пекіні між російською та китайською сторонами підписали низку угод і домовленостей. Загалом це угоди у сфері розвитку сільського господарства, екології, спільної побудови та розширення інфраструктури та інші.

Проте, на думку аналітиків, ці угоди не є основними. Путін планує у Пекіні погодити умови китайської підтримки для розширення оборонного комплексу. Швидше за все такі дії диктатора вказують на те, що він продовжуватиме затяжну війну в Україні.

До складу російської делегації входили кілька чиновників і бізнесменів, які теж просували зусилля Кремля щодо подальшої мобілізації оборонної промисловості. Серед них нещодавно призначений міністр оборони Андрій Бєлоусов і звільнений із цієї посади Сергій Шойгу, який став секретарем Ради безпеки.

Нагадаємо, 16 травня китайський президент після зустрічі з Путіним зробив заяву щодо війни Росії з Україною. Загалом Сі Цзіньпін закликав дипломатично врегулювати конфлікт, який у Китаї називають "українською кризою".

Станом на сьогодні Путін заявив про підписання із Китаєм нових угод про поглиблення партнерства та співпраці.