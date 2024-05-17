Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В ISW рассказали, для чего Путин уехал в Китай arrow

В ISW рассказали, для чего Путин уехал в Китай

17 мая 2024 08:23
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Владимир Путин уехал с официальным визитом в Китай
Путин и Си Цзиньпин. Фото: Reuters
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Российский диктатор Владимир Путин уехал в Китай, где провел встречу с лидером КНР. Ожидается, что он просил о дополнительной поддержке, чтобы продолжить затяжную войну в Украине.

Это подчеркивают аналитики Института изучения войн (ISW) в пятницу, 17 мая.

Читайте также:

Визит Путина в Китай и переговоры с Си Цзиньпином.

В ISW утверждают, что накануне, 16 мая, в Пекине между российской и китайской сторонами подписали ряд договоренностей. В целом это соглашения в области развития сельского хозяйства, экологии, совместного построения и расширения инфраструктуры и другие.

Однако, по мнению аналитиков, эти соглашения не являются основными. Путин планирует в Пекине согласовать условия китайской поддержки для расширения оборонного комплекса. Скорее всего, такие действия диктатора указывают на то, что он будет продолжать затяжную войну в Украине.

В состав российской делегации входили несколько чиновников и бизнесменов, которые тоже продвигали усилия Кремля по дальнейшей мобилизации оборонной промышленности. Среди них недавно назначен министр обороны Андрей Белоусов и уволен с этой должности Сергей Шойгу, ставший секретарем Совбеза.

Напомним, 16 мая китайский президент после встречи с Путиным сделал заявление о войне России с Украиной . Си Цзиньпин призвал дипломатично урегулировать конфликт, который в Китае называют "украинским кризисом".

На сегодняшний день Путин заявил о подписании с Китаем новых соглашений об углублении партнерства и сотрудничества.

Китай
владимир путин
переговоры
политики
Си Цзиньпинь
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ