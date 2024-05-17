Владимир Путин уехал с официальным визитом в Китай

Путин и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин уехал в Китай, где провел встречу с лидером КНР. Ожидается, что он просил о дополнительной поддержке, чтобы продолжить затяжную войну в Украине.

Это подчеркивают аналитики Института изучения войн (ISW) в пятницу, 17 мая.

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В ISW утверждают, что накануне, 16 мая, в Пекине между российской и китайской сторонами подписали ряд договоренностей. В целом это соглашения в области развития сельского хозяйства, экологии, совместного построения и расширения инфраструктуры и другие.

Однако, по мнению аналитиков, эти соглашения не являются основными. Путин планирует в Пекине согласовать условия китайской поддержки для расширения оборонного комплекса. Скорее всего, такие действия диктатора указывают на то, что он будет продолжать затяжную войну в Украине.

В состав российской делегации входили несколько чиновников и бизнесменов, которые тоже продвигали усилия Кремля по дальнейшей мобилизации оборонной промышленности. Среди них недавно назначен министр обороны Андрей Белоусов и уволен с этой должности Сергей Шойгу, ставший секретарем Совбеза.

Напомним, 16 мая китайский президент после встречи с Путиным сделал заявление о войне России с Украиной . Си Цзиньпин призвал дипломатично урегулировать конфликт, который в Китае называют "украинским кризисом".

На сегодняшний день Путин заявил о подписании с Китаем новых соглашений об углублении партнерства и сотрудничества.