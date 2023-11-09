Путін підписав указ, який дозволяє росіянам обходити західні санкції
Російський президент Володимир Путін підписав у середу, 8 листопада, указ, який дозволяє іноземним інвесторам, кошти яких заморожені в РФ, використовувати їх для купівлі заблокованих активів росіян за кордоном. На першому етапі планується розблокувати рахунки на суму близько 1000 мільярдів рублів.
Про це пише Yahho!news.
Як РФ обходить західні санкції
Внаслідок санкцій Заходу проти РФ, понад 3,5 мільйонам росіян заморозили закордонні рахунки. У відповідь РФ вирішила дозволити громадянам "недружніх" країн купувати заморожені цінні папери, які росіяни зберігають за кордоном.
"У тексті указу Путіна йдеться, що він видається у відповідь на дії Сполучених Штатів та інших країн і організацій, які вони називають "недружніми та такими, що суперечать міжнародному праву", — мовиться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні Комітет з закордонних справ Палати представників розглянув законопроєкт H.R. 4175. Він стосується конфіскації заморожених російських активів на користь України.
Крім того, країни ЄС незабаром розпочнуть розглядати новий пакет санкцій проти РФ.
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