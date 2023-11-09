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Путін підписав указ, який дозволяє росіянам обходити західні санкції

9 листопада 2023 02:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Путін підписав указ, який дозволяє росіянам обходити західні санкції
Президент Росії Володимир Путін. Фото: Слово і Діло
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Російський президент Володимир Путін підписав у середу, 8 листопада, указ, який дозволяє іноземним інвесторам, кошти яких заморожені в РФ, використовувати їх для купівлі заблокованих активів росіян за кордоном. На першому етапі планується розблокувати рахунки на суму близько 1000 мільярдів рублів.

Про це пише Yahho!news.

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Внаслідок санкцій Заходу проти РФ, понад 3,5 мільйонам росіян заморозили закордонні рахунки. У відповідь РФ вирішила дозволити громадянам "недружніх" країн купувати заморожені цінні папери, які росіяни зберігають за кордоном. 

"У тексті указу Путіна йдеться, що він видається у відповідь на дії Сполучених Штатів та інших країн і організацій, які вони називають "недружніми та такими, що суперечать міжнародному праву", — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Комітет з закордонних справ Палати представників розглянув  законопроєкт H.R. 4175. Він стосується конфіскації заморожених російських активів на користь України.

Крім того, країни ЄС незабаром розпочнуть розглядати новий пакет санкцій проти РФ. 

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